Nuovo colpo Milan: pre-accordo e annuncio imminente

Il Milan si prepara a mettere le mani su un nuovo giocatore: arrivano solo conferme in merito. Pre-accordo con il centrocampista e firma per quattro stagioni

Il calciomercato del Milan sta prendendo forma sempre di più. Come ampiamente raccontato Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando assiduamente per chiudere un triplo colpo il prima possibile.

Per Divock Origi, che lascerà il Liverpool al termine della stagione, è davvero solo questione di tempo. L’attaccante belga ha detto sì al Diavolo e dopo la Champions League si legherà ai colori rossoneri. Contratto quadriennale a circa 4 milioni di euro netti a stagione.

I rossoneri, poi, hanno l’accordo con Sven Botman. L’olandese ha sposato il progetto del Milan già a febbraio. L’incontro avvenuto tra la dirigenza del Diavolo e l’entourage del calciatore è servito a raggiungere l’intesa per un lungo contratto a tre milioni di euro netti a stagione. Al Lille andrà una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Fumata bianca

I francesi potrebbero però incassare una cifra superiore, con la cessione di Renato Sanches. Non è un segreto che il portoghese sia il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per sostituire Franck Kessié. Vi abbiamo raccontato in questi giorni di un avvicinamento importante tra i rossoneri e Jorge Mendes.

Le parti sono ad un passo dall’intesa sui 4/4,5 milioni di euro netti a stagione. Facile l’intesa con il Lille che è costretta a vendere per non perdere il giocatore a zero fra poco più di un anno. I francesi si preparano dunque ad incassare una cifra vicina ai 18 milioni di euro.

Cifra confermata da TodoFichajes, che aggiunge inoltre che Renato Sanches verrà presto annunciato dal Milan, avendo già un pre-accordo.