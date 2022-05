Biglietti Sassuolo-Milan in vendita libera esauriti: il comunicato

I tifosi rossoneri non vogliono perdersi Sassuolo-Milan e stamattina numerosi hanno cercato di comprare il biglietto per il match del Mapei Stadium.

Caccia al biglietto per Sassuolo-Milan, un vero assalto partito alle 10 di stamattina e che in breve tempo ha portato al sold out. Non c’erano dubbi che sarebbe andata così, considerando i tanti milanisti che vogliono essere presenti al Mapei Stadium e la ridotta capienza (21.525 posti) dello stadio emiliano.

Il Sassuolo alle 11:48 ha comunicato che sono andati esauriti tutti i biglietti che era possibile acquistare tramite la vendita libera. Rimangono a disposizione solo i ticket della settore Tribuna Sud, dove però la prelazione per gli abbonati della squadra neroverde è valida fino alle ore 23 di venerdì.

Oltre 100 mila tifosi si erano messi in coda sul sito Vivaticket per cercare di accaparrarsi i biglietti. In tanti sono rimasti delusi e pochi hanno ancora delle speranze di poter essere in tribuna domenica al Mapei Stadium. Probabile che in molti tra coloro che non riusciranno ad essere a Reggio Emilia decidano di andare a Milano per l’eventuale festa Scudetto.

Da ricordare che alla squadra di Stefano Pioli basta un pareggio per aggiudicarsi il tricolore. Anche in caso di vittoria dell’Inter contro la Sampdoria a San Siro e di arrivo a pari punti nella classifica finale, il vantaggio negli scontri diretti consegnerebbe lo Scudetto al Milan.