Sassuolo-Milan, la nota per i tifosi: “Non recatevi al Mapei Stadium senza biglietto”

Arriva la comunicazione ufficiale da parte del Milan, diretta ai tanti tifosi rossoneri che vogliono seguire da vicino la squadra.

Una delle costanti assolute per il Milan durante la stagione calcistica 2021-2022 è certamente rappresentata dalla vicinanza dei propri tifosi. Vedere dopo anni un San Siro stracolmo ed entusiasta come contro l’Atalanta è stato un gran segnale per il club.

Soprattutto nelle ultime settimane, dopo la riapertura degli stadi italiani a capienza intera, i supporter del Milan hanno seguito ovunque in massa la squadra di Stefano Pioli. L’esempio più probante è la trasferta con l’Hellas Verona di dieci giorni fa, con metà stadio Bentegodi praticamente colorato di rossonero.

Lo stesso, o anche di più volendo, potrebbe capitare nella domenica più decisiva della stagione. L’ultimo atto del campionato che potrebbe consegnare lo Scudetto al Milan. Il 22 maggio, alle ore 18, quando i rossoneri si giocheranno tutto sul campo del Sassuolo.

La comunicazione ufficiale del Milan per evitare scontri e disguidi

Il problema è che il Mapei Stadium, gioiellino architettonico di Reggio Emilia, è uno stadio da soli 21 mila posti a sedere. Una arena per il calcio moderna e ben fatta, ma allo stesso tempo inadatta per ospitare una tifoseria numerosa come quella milanista.

Ci si aspetta comunque un esodo assoluto da Milano verso l’Emilia per il tanto atteso ultimo atto, con la speranza di poter festeggiare assieme alla squadra di Pioli il tanto atteso titolo dopo 11 anni di assenza. Ma il Milan ha voluto, per questioni di ordine pubblico, emettere un comunicato ufficiale in tal senso.

Il club si vuole premunire con i propri tifosi, chiedendo esplicitamente di recarsi nei pressi del Mapei Stadium solo se in possesso di biglietto per l’accesso:

“Domenica sera, 22 maggio 2022, il Milan tornerà in campo per l’ultima giornata di Serie A per affrontare in trasferta il Sassuolo, con calcio d’inizio al MAPEI Stadium alle 18.00. Come accaduto per le ultime trasferte contro Lazio e Verona, saranno tantissimi i sostenitori rossoneri che riempiranno lo stadio di Reggio Emilia, ed è per questo motivo che AC Milan desidera ricordare ai tifosi sprovvisti di biglietto di non mettersi in viaggio e di non presentarsi senza titolo d’accesso al MAPEI Stadium”

Dunque per non creare disordini, disguidi e soprattutto un’affluenza esagerata a Reggio Emilia, si consiglia pubblicamente di non recarsi allo stadio del Sassuolo senza titolo d’accesso. Il Milan ed i milanisti, in caso di vittoria o pareggio, potranno in maniera più organizzata ritrovarsi nel capoluogo lombardo per celebrare al meglio.