Brahim Diaz e il tunnel a Calhanoglu: “L’ho fatto così”

Brahim Diaz torna a parlare di quella giocata che ha mandato in visibilio il popolo rossonero ai danni del povero Hakan Calhanoglu

Continua il duello a distanza tra Milan e Inter. Quando mancano novanta minuti al termine della stagione, le due milanesi sono ancora lì a contendersi la vittoria dello Scudetto. Chi avrà la meglio? I rossoneri hanno un leggero vantaggio, ma che alla fine può risultare decisivo. Tutto grazie a quel derby di ritorno che la squadra di Pioli ha vinto con il risultato di 1-2.

Ebbene sì, quella partita potrebbe aver fatto la differenza. Ricordiamo infatti che il Milan può anche permettersi di pareggiare a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In quel caso, se l’Inter dovesse vincere con la Sampdoria, i due team arriverebbero a pari punti. Il Milan però è in vantaggio rispetto ai nerazzurri per quanto riguarda gli scontri diretti. 1-1 il risultato all’andata, 1-2 in favore del diavolo al ritorno. Fu decisiva la doppietta di Olivier Giroud praticamente negli ultimi venti minuti di partita, due reti che potrebbero risultare fondamentali ai fini della vittoria del campionato. Piedi per terra, però, dato che il Sassuolo non ha alcuna intenzione di regalare la partita al Milan.

Fatto sta che il vantaggio è consistente e nessuno avrebbe mai immaginato una situazione simile ad inizio anno. Ed è soprattutto curioso come, in un’epoca in cui il Milan non è riuscito spesso e volentieri a battere l’Inter negli scontri diretti, questa volta le cose potrebbero cambiare. Le due squadre si sono affrontate due volte anche in Coppa Italia, lì le cose sono andate diversamente perché l’Inter ha avuto la meglio nel risultato complessivo tra andata e ritorno. Nel match giocato il 1° marzo, conclusosi sul risultato di 0-0, le emozioni comunque non mancarono ed è rimasta impressa nella mente dei tifosi milanisti soprattutto una giocata in particolare.

Brahim Diaz torna a parlare di quel tunnel ai danni di Calhanoglu

Intervistato da WeFox, sponsor del club, per Milan Tv, Brahim Diaz ha raccontato gli aneddoti di una giocata che in qualche modo potrebbe rappresentare in pieno l’andamento di questa stagione: il tunnel ai danni di Calhanoglu nel derby d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. Ecco cosa ha detto il trequartista spagnolo: “Bennacer mi ha passato il pallone, io ho l’abitudine di guardarmi attorno prima di stoppare la sfera. Ho visto che alle mie spalle c’era un po’ di spazio, allora ho controllato la palla e mi sono girato. A quel punto ho notato che si stava avvicinando Calhanoglu molto velocemente, ho dato uno sguardo alle sue gambe e c’era spazio, a quel punto ho deciso di fargli un tunnel”.