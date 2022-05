Dalla Spagna – Milan, non solo Asensio: altro super colpo dal Real

In Spagna danno anche il Milan come potenziale acquirente di un giocatore offensivo che, oltre ad Asensio, potrebbe lasciare il Real Madrid.

Il club rossonero nella prossima finestra estiva del calciomercato sarà sicuramente protagonista. Ci sono interventi da fare in ogni reparto e sarà interessante vedere le mosse soprattutto in quello offensivo.

Nel ruolo di prima punta sembra già essere stato bloccato Divock Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool. Un altro attaccante potrebbe arrivare nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic non rinnovasse l’accordo che scade a giugno. Da capire, nel caso, su che profilo andranno Paolo Maldini e Frederic Massara.

C’è grande attesa di vedere come il Milan si muoverà per migliorare il tridente alle spalle del centravanti nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Sicuramente arriverà un nuovo esterno destro e potrebbe essere preso anche un trequartista, nel caso in cui Yacine Adli venisse considerato un centrocampista.

Calciomercato Milan, non solo Asensio: altra idea dal Real Madrid

Per rinforzare la fascia destra offensiva è circolato spesso il nome di Marco Asensio. Il 26enne maiorchino ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e non dovrebbe rinnovare con il Real Madrid. Sarebbe un colpo fantastico per il Milan, però non manca dell’agguerrita concorrenza da battere e i costi dell’operazione non sono bassi.

Non è ancora un’ipotesi tramontata, però non sarà per niente facile vedere Asensio con la maglia rossonera. Ancora più difficile sarà vedere a Milanello un altro calciatore del Real Madrid che in Spagna hanno accostato al Diavolo nelle scorse ore. Il nome è clamoroso.

Ci riferiamo a Rodrygo Silva de Goes, 21enne brasiliano che Elnacional.cat dà come possibile partente in caso di arrivo di Kylian Mbappé alla corte di Carlo Ancelotti. L’ex talento del Santos potrebbe avere minora spazio, anche se va detto che con la sua duttilità tattica ha la possibilità di giocare in più ruoli nel reparto offensivo e non sarebbe incompatibile con il campione del PSG.

La fonte riferisce che Rodrygo interesserebbe a Milan, Juventus, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Arsenal, Liverpool e Manchester United. Tanta concorrenza da dover affrontare e un affare che si preannuncia molto costoso. Il Real Madrid ha speso circa 45 milioni per comprare il talento brasiliano dal Santos e certamente vorrà una cifra superiore per venderlo, nel caso. Non sembra un colpo alla portata del club rossonero, nonostante in Spagna rivelino che l’interesse esiste.