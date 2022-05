Milan, accordo sul rinnovo: il doppio colpo più importante

Accordo per le firme più importanti: i tifosi del Milan possono sorridere, il progetto rossonero continuerà ad essere in mani sicure

La testa è chiaramente all’ultima partita di Serie A, contro il Sassuolo. Sui giornali in edicola stamani si parla tanto del match del Mapei Stadium, dove il Milan potrebbe laurearsi campione d’Italia.

Non mancano gli articoli sul calciomercato, che vedrà i rossoneri ancora una volta come protagonisti. Tre affari appaiono, come ampiamente detto, ormai, apparecchiati: Divock Origi, Sven Botman e Renato Sanches sono vicini al Milan più di quanto si possa credere.

L’attaccante belga è pronto a svolgere le visite mediche una volta giocata la finale di Champions League. Tutto lascia pensare, che poi sarà la volta del difensore olandese e del centrocampista portoghese. Con il Lille pronto ad incassare una cinquantina di milioni di euro. Per quanto riguarda gli accordi con i calciatori nessun problema per il classe 2000: a febbraio le parti hanno raggiunto un accordo per circa tre milioni di euro netti a stagione. Per l’ex Bayern l’accordo è ormai ad un passo per 4/4,5 milioni.

Elliott dice sì

Ma le firme più importanti saranno altre, quelle legate a Paolo Maldini e Frederic Massara. Sono loro i veri grandi artefici di questa fantastica cavalcata. I due dirigenti proseguiranno a lavorare sul mercato anche i prossimi anni: perderli non è una ipotesi contemplata. Ecco che il rinnovo, mai messo in discussione, anche con l’arrivo di una proprietà, si starebbe per materializzare. Come riporta La Repubblica, accordo raggiunto tra Ivan Gazidis, i rappresentanti del fondo Elliott e i due dirigenti.

Poi toccherà anche ai rinnovi dei calciatori a partire da quelli di Kalulu, vera sorpresa di questo campionato, a quelli di Leao e Bennacer. Sempre il quotidiano sottolinea come in caso di Scudetto, i giocatori incasseranno un premio di 200mila euro.