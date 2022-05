Milan, un’altra minaccia dalla Premier League | Rossoneri ancora in vantaggio!

In Inghilterra sono convinti che per Botman il club rossonero debba fronteggiare una nuova minaccia: una big europea vuole il difensore.

Lo sanno tutti che Sven Botman è cima alla lista del Milan per rinforzare il reparto difensivo. Da mesi è lui l’obiettivo primario e ci sono stati vari contatti tra le parti per giungere a un accordo.

Più fonti hanno rivelato che l’affare è pressoché fatto o comunque molto vicino a concretizzarsi. L’ex Ajax ha espresso pubblicamente apprezzamento per il club rossonero e il suo progetto, inoltre vanno considerati anche gli ottimi rapporti che esistono tra il Milan e il Lille.

Ci sono buone possibilità che il difensore olandese approdi alla corte di Stefano Pioli. Il cartellino dovrebbe costare circa 30 milioni di euro, mentre il giocatore firmerebbe un contratto quinquennale con uno stipendio intorno ai 3,5 milioni netti annui. Un’operazione abbastanza onerosa, ma che in via Aldo Rossi sembrano convinti di voler sostenere per migliorare il reparto arretrato.

Calciomercato Milan, un top club inglese vuole Botman

Le prestazioni di Botman al Lille non sono rimaste inosservate ad altre squadre europee. In particolare in Premier League ce ne sono alcune che si erano interessate a lui: Newcastle United, Liverpool e West Ham in particolare. I Magpies avevano fatto una ricca offerta nel calciomercato di gennaio, ma il club francese non ha voluto vendere.

In queste ore dall’Inghilterra arriva la notizia riguardante un’altra società inglese che si sarebbe inserita su Botman e che sta pensando di rovinare i piani del Milan: il Manchester United. È Football Insider a rivelare che i Red Devils avrebbero l’intenzione di strappare il difensore ai rossoneri.

Erik ten Hag sarà il prossimo allenatore della squadra e nel corso di un colloquio con la dirigenza avrebbe fatto il nome di Botman tra quelli graditi per rinforzare la difesa. Lo conosce bene dai tempi dell’Ajax e non gli dispiacerebbe affatto ritrovarlo ai suoi ordini. Il Manchester United – riferisce la fonte – è pronto ad avviare i contatti.

Da capire se realmente i Red Devils possano beffare il Milan in questa operazione oppure se alla fine il centrale del Lille approderà in Italia. Al club inglese non mancano gli argomenti economici per convincere qualsiasi calciatore. Vero che non farà la Champions League nella prossima stagione e tale fattore può pensare in alcune trattative, però non bisogna escludere colpi di scena. I rossoneri restano in vantaggio, ma serve attendere il termine della stagione.