Da tifoso interista al Milan: l’attaccante è al bivio

Sfida al Sassuolo di Domenico Berardi. L’attaccante tifoso dell’Inter che può diventare un giocatore del Milan: il punto della situazione

L’ultimo ostacolo è rappresentato dal Sassuolo. Una squadra con grandi talenti, che ha dimostrato di saper battere il Milan, ma che ha comunque tanti limiti. Nonostante i goal di Berardi, Raspadori e Scamacca, i neroverdi sono solamente all’undicesimo posto in classifica.

Il Milan chiaramente terrà la guardia altissima perché proprio adesso non si può sbagliare. Il traguardo è lì, ad un passo. I rossoneri sono dunque vicini alla meta. Al Mapei Stadium saranno chiamati, così, ad affrontare, per l’ennesima volta quell’attaccante esterno, che tanto, piace, capace di segnare contro i rossoneri ben dieci 10 gol.

La stagione di Domenico Berardi è ancora una volta da incorniciare. E’ arrivato in doppia doppia cifra, 15 goal e 17 assist. Numeri che chiaramente non stanno passando inosservati. Il giocatore appare deciso, in estate, a prendere il treno, verosimilmente l’ultimo della sua carriera, che lo possa portare a giocare in una big. In passato ha rifiutato grandi squadre, ora si sente davvero pronto al salto in alto.

Il futuro di Berardi

La partita di domenica potrebbe davvero essere l’ultima per Berardi, con la maglia neroverde addosso, al Mapei Stadium. Proprio il Milan è stata la squadra che ha mostrato maggiore interesse per il 27enne ma la valutazione da 30 milioni di euro fatta dal Sassuolo non convince per nulla il club rossonero.

Ci sarà da capire se si riuscirà a raggiungere un compromesso tra le parti o se Paolo Maldini e Frederic Massara decideranno i guarderanno altrove.

Stefano Pioli lo ammira particolarmente ma allo stesso tempo si fida ciecamente dell’operato della sua dirigenza. Ma per pensare al calciomercato c’è davvero tempo.

Ora la testa è allo Scudetto, è al Sassuolo. E’ a Domenico Berardi, un avversario che in passato si è professato tifoso dell’Inter.

Per quanto riguarda il ruolo di attaccante esterno, Tuttosport conferma l’interesse per Brekalo, che non verrà riscattato dal Torino, per volere dello stesso calciatore, che ha voglia di giocare la Champions League.