Maxischermo Sassuolo-Milan a Milano: “Nessun veto”

Il sindaco Sala ha fatto chiarezza per quanto riguarda la possibilità di installare a Milano in maxischermo in occasione di Sassuolo-Milan.

Domenica il Milan si gioca lo Scudetto, ma non lo farà sul suo stadio, bensì al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Contro il Sassuolo può bastare un pareggio, anche in caso di vittoria dell’Inter sulla Sampdoria, ma la squadra di Stefano Pioli punta comunque a vincere.

L’impianto sportivo emiliano ha una capienza di soli 21.525 posti e i biglietti acquistabili durante la libera vendita sono andati in sold out in meno di due ore. Ci saranno tanti tifosi rossoneri sulle tribune, però c’è anche chi avrebbe voluto esserci e non ci sarà

Chi abita a Milano e chi ha intenzione di recarsi in città nella speranza di festeggiare il tricolore ha chiesto che venga installato un maxischermo. Sarebbe sicuramente una bella cosa trovare un luogo nel quale i milanisti possano radunarsi per vedere insieme Sassuolo-Milan.

Il sindaco Giuseppe Sala tramite un post pubblicato sul suo profilo ufficiale ha fatto chiarezza sulla questione:

«Tanti tifosi del Milan chiedono l’installazione di un maxi schermo per vedere domenica la partita con il Sassuolo.

Al netto dell’impossibilità materiale di usare Piazza Duomo (ancora occupata dalle strutture del concerto di Radio Italia della sera prima), ho parlato con il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, e gli ho fatto presente che lato Comune e Questura non c’è nessun veto perché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita. Ovviamente ci saranno le opportune valutazioni con particolare attenzione ai temi inerenti l’ordine pubblico, ma questo non toglie che siamo più che pronti ad ascoltare e accogliere la proposta che ci verrà fatta».

Sala non chiude la porta alla possibilità che venga posizionato un maxischermo per trasmettere Sassuolo-Milan, adesso tocca al club rossonero fare le mosse necessarie. Si spera che venga trovata una soluzione. Purtroppo niente Piazza Duomo, a causa del concerto di Radio Italia che si svolgerà sabato sera. C’è chi propone l’Arena Civica. Vedremo che accordo verrà trovato.