Milan, attento: anche il Napoli su un obiettivo rossonero

La società rossonera è interessata a un esterno che gioca in Serie A: ma c’è una concorrente importante da battere.

Il Milan ha più volte preso rinforzi dall’estero negli ultimi anni, sia per ragioni di costi dei cartellini che per motivi fiscali (Decreto Crescita), ma guarda anche ai talenti presenti in Italia. Paolo Maldini e Frederic Massara ne hanno alcuni nel mirino.

Nella lista dei giocatori particolarmente graditi alla dirigenza figura Kristjan Asllani, 20enne centrocampista albanese dell’Empoli. Alla prima stagione in Serie A ha fatto molto bene e c’è già una strategia per sbaragliare la concorrenza dell’Inter: comprarlo subito e lasciarlo un anno in prestito in Toscana.

Non solo centrocampo, però, il Diavolo guarda anche ad alcuni esterni offensivi. Spesso si è fatto il nome di Domenico Berardi, valutato 30 milioni di euro dal Sassuolo. Un altro emerso in queste settimane è Gerard Deulofeu, in forza all’Udinese.

Calciomercato Milan, concorrenza del Napoli per l’esterno

Il Milan ha bisogno di un’ala offensiva che dia un maggiore contributo di Alexis Saelemaekers e Junior Messias in termini di giocate, assist e gol. Se a sinistra c’è una garanzia come Rafael Leao, a destra invece c’è bisogno di un miglioramento.

Berardi in questa stagione ha fatto molto bene (15 gol e 17 assist in 33 presenze), ma il costo del suo cartellino frena la dirigenza rossonera. Più facile arrivare a Deulofeu, che l’Udinese valuta 18-20 milioni. Lo spagnolo ha già indossato la maglia rossonera e tornerebbe volentieri a Milano. Per adesso, però, non c’è alcuna trattativa.

Nella corsa all’ex talento del Barcellona va considerato anche l’inserimento del Napoli. È Radio Kiss Kiss a spiegare che il club campano lo ha messo nel mirino assieme a Josip Brekalo, che non verrà riscattato dal Torino (per decisione del giocatore, che vuole giocare in Champions League) e farà ritorno al Wolfsburg. Anche il croato è stato accostato al Milan.