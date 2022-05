Milan, Giroud testimonial di Wefox: “Ecco come ho fatto gol al Napoli” – VIDEO

Olivier Giroud è stato testimonial di Wefox, official sponsor del Milan, in un simpatico video dove ha raccontato del suo gol al Napoli.

Chi dimentica più la celebre vittoria contro il Napoli nel girone di ritorno? Un successo che ha riacceso le speranze rossonere, dato che ha permesso alla squadra di Pioli di ritornare in vetta alla classifica. 0-1 il risultato finale, grazie ad un grande gol di Olivier Giroud.

Assai probabilmente, è stata proprio quella vittoria ad indirizzare le sorti del campionato e far sì che oggi che il Milan sia ad un solo passo dallo Scudetto. Il tutto grazie ad una zampata vera e propria dell’attaccante francese. Che con grande astuzia ed intelligenza tattica ha sorpreso la difesa azzurra bucando la porta. L’azione era nata dal tiro di Davide Calabria, e Giroud si è smarcato come soltanto un vero grande centravanti sa fare.

Olivier ha raccontato quel gol, e tutto ciò che ha fatto per andare a colpire la palla, in un video pubblicitario di Wefox, l’Official Insurance Partner dell’AC Milan. Il bomber ex Chelsea ha preso come esempio la rete al Napoli per spiegare lo smarcamento, una pratica nel calcio utile ai giocatori per liberarsi dagli avversari al fine di segnare un gol o effettuare un passaggio chiave.

“Prima che Calabria calcia la palla ero fuorigioco, dopo mi sono smarcato, ho provato a fare la cosa più giusta per fare il gol. E questo gol lo dedico a Wefox perché ero come una fox in the box (volpe nella scatola)” ha detto Giroud scherzosamente nel video in questione. Lo smarcamento spiegato da Olivier è stato usato come metafora dello smarcamento dalle clausole nascoste, dato che Wefox opera nel campo delle assicurazioni digitali.

Insomma, un simpatico sketch pubblicitario che ha portato a galla dolci ricordi per i tifosi rossoneri.

Di seguito il video: