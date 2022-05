Sky – Sassuolo-Milan, Pioli ci pensa: titolare a sorpresa

L’allenatore rossonero sta valutando seriamente l’ipotesi di inserirlo nell’undici inziale, dopo tanto tempo, nella partita decisiva

Manca davvero poco alla sfida decisiva di domenica con il Sassuolo e il Milan si sta preparando per arrivare al meglio all’appuntamento. In Emilia i rossoneri hanno la possibilità di laurearsi campioni d’Italia dopo 11 anni e non vogliono assolutamente sbagliare.

Alla squadra di Pioli basterebbe anche un pari ma l’intenzione è di approcciare la gara al meglio e battere la formazioni di Alessio Dionisi con un grande prestazione, l’ultima di una stagione pazzesca. Il tecnico rossonero sta valutando la formazione migliore con cui iniziare il match con i neroverdi e ha maturato un’idea intrigante. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti l’intenzione sarebbe quella di partire con Ante Rebic al centro dell’attacco.

Il croato sta ha sempre fatto bene nelle ultime settimane quando è entrato, ed è stato decisivo soprattutto all’Olimpico contro la Lazio con il pallone recuperato che ha portato poi al gol dell’1-2 di Tonali. Si tratterebbe quindi di lasciare almeno inizialmente Olivier Giroud in panchina. Il rendimento dell’ex Chelsea è lievemente calato ultimamente e potrebbe quindi rimanere fuori per entrare magari a gara in corso.

Si tratta per ora solo di un’ipotesi visto che manca ancora l’allenamento di domani. Pioli scioglierà forse il dubbio in conferenza stampa.