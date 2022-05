LIVE – Sassuolo-Milan, risultato in diretta | Start alle 18

Diretta Live Sassuolo-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 38esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

È arrivato l’atto conclusivo del campionato. Il Milan va di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo e può vincere lo Scudetto. Basterebbe un pareggio, anche in caso di vittoria dell’Inter sulla Sampdoria, ma la squadra di Stefano Pioli vuole giocare per vincere e realizzare un sogno.

Sassuolo-Milan: cronaca live della partita

Alle ore 18:00 l’arbitro Doveri fischierà il via del match.

Serie A, Sassuolo-Milan: preview e formazioni ufficiali

Il Milan oggi si gioca lo Scudetto a Reggio Emilia contro il Sassuolo. È l’ultima giornata della Serie A 2021/2022 e ci arriva da prima della classifica, con due punti di vantaggio sull’Inter. In virtù dell’andamento degli scontri diretti, basterebbe un pareggio per laurearsi campione d’Italia, però il gruppo di Pioli giocherà per vincere e senza fare alcun calcolo.

La squadra di Dionisi non ha più nulla da chiedere a questo campionato, è salvo da un pezzo e non può raggiungere una qualificazione europea. Ovviamente, però, vuole onorare l’impegno e chiudere bene la stagione.

Pur giocando al Mapei Stadium, c’è un’enorme presenza di tifosi milanisti. In tanti si sono recati a Reggio Emilia. Circa 18 mila dovrebbero essere allo stadio e ce ne sono altri che comunque si sono recati presso la città emiliana. L’ambiente rossonero è carico e i fan vogliono essere vicini alla squadra.

SASSUOLO-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Lopez, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disp.: Pegolo, Satalino; Chiricheș, Peluso, Rogério, Tressoldi; Djuričić, Magnanelli, Traorè; Ceide, Ciervo, Defrel. All.: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Díaz, Messias; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.