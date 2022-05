Maignan: “Milano è rossonera! Curva straordinaria”

Il portiere rossonero ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo la premiazione e i festeggiamenti

Il Milan vince nettamente a Reggio Emilia battendo per 0-3 il Sassuolo e si laurea campione d’Italia rispettando il pronostico della vigilia. Apoteosi al Mapei Stadium con giocatori e allenatori travolti dall’entusiasmo dei tifosi.

Un titolo che a inizio anno in pochi si aspettavano, ma che oggi può dirsi conquistato con pieno merito da un gruppo che ha disputato un campionato di altissimo livello. Tra gli assoluti protagonisti di questo trionfo c’è sicuramente Mike Maignan, tra l’altro anche oggi decisivo con alcuni grandi interventi, per l’ennesimo cleen sheet stagionale.

L’ex Lille è arrivato in estate per sostituire Donnarumma e si è rivelato una sorpresa bellissima. In settimana è stato tra l’altro premiato dalla Lega Serie A come miglior portiere del campionato. Maignan ha parlato a fine gara a Milan Tv, esprimendo tutto il suo entusiasmo: “Emozione molto forte, abbiamo lavorato tutta la stagione per questo. Ho detto prima che lavoriamo per vincere, quest’anno abbiamo vinto e Milano è rossonera. La curva è stata straordinaria”.