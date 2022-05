Scudetto, la Juventus ha un motivo per tifare Inter oggi

I bianconeri dovrebbero sperare nel successo della squadra di Inzaghi per un motivo molto importante

A breve scenderanno in campo il Milan e l’Inter nell’ultima giornata di Serie A per giocarsi lo scudetto. I rossoneri fanno visita al sassuolo al Mapei Stadium mentre i nerazzurri ospitano la Samp a San Siro.

La squadra di Pioli ha bisogno di un solo punto per raggiungere il traguardo, difficilmente immaginabile a inizio stagione, e laurearsi campione d’Italia per la 19sima volta, ben undici anni dopo l’ultimo trionfo. Guai però a cantar vittoria troppo presto perché l’ultimo ostacolo si chiama Sassuolo e si tratta di una brutta gatta da pelare. La squadra di Dionisi ha già battuto il Diavolo all’andata a San Siro e ha assicurato che non regalerà nulla neanche oggi.

L’Inter ci spera fino all’ultimo e cercherà di fare il suo in questo ultimo turno in casa contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. I blucerchiati arrivano da un convincente successo contro la Fiorentina per 4-1 e proveranno a chiudere positivamente una stagione abbastanza complicata. Spettatrice interessata di questa doppia sfida finale è sicuramente la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri infatti sapranno oggi se potranno giocarsi un altro trofeo più in là.

Questo perché, come sappiamo, chi vince lo scudetto affronta la vincitrice della coppa Italia nella Supercoppa Italiana, o già in estate o nell’inverno successivo. Ora la situazione è la seguente: dal momento che l’Inter ha battuto proprio la Vecchia Signora nella finale di Coppa Italia di qualche settimana fa, è già sicura di potersi giocare il trofeo, del quale tra l’altro è detentrice. Quindi se il Milan vincerà lo scudetto saranno i rossoneri ad affrontare i nerazzurri in Supercoppa, per un altro grande derby. Altrimenti toccherà alla finalista di coppa Italia, quindi a Vlahovic e compagni.