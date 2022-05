Terza maglia Milan 2022-2023, l’anticipazione di FootyHeadlines – FOTO

Svelata un’anticipazione per quanto riguarda il terzo kit della prossima stagione della squadra rossonera

Oggi sono tutti concentrati sulle sorti di questo campionato e sul possibile trionfo del Milan, ma intanto ci sono notizie che riguardano la prossima stagione, in questo caso riguardo le prossime maglie che indosseranno i rossoneri.

Dopo le rivelazioni sui primi due kit per la stagione 2022-2023, ecco quindi svelata la possibile terza maglia del Diavolo per il prossimo anno, che dovrebbe introdurre un look insolito per il club. Il colore predominante dovrebbe essere il verde scuro, con colletto e maniche invece di color nero. A rivelare la maglia è sempre il portale calcistico FootyHeadlines, sempre pronto ad anticipare questo tipo di notizie.

Per quanto riguarda lo sponsor centrale di Emirates, il colore dovrebbe essere il giallo fluo, così come anche la stella sopra lo stemma del club. FootyHeadlines spiega che la maglia è basata sul modello Ultraweave e l’effetto sulle maniche è lo stesso della prima maglia dei turchi del Fenerbahce. La speranza è che su questa e sulle altre possa esserci cucita anche la coccarda del tricolore: stasera lo sapremo. Ecco qui la foto che rende l’idea: