Milan, accelerata per il talento olandese | Maldini incontra l’agente

Il club rossonero vuole comprare un nuovo esterno offensivo: pronto l’assalto a un giocatore più volte accostato al Diavolo in questi mesi.

Lo Scudetto è stato conquistato ed è tempo di valutazioni in ottica calciomercato per il Milan. Alcune trattative sono state avviate e altre invece vanno imbastire. La dirigenza ha le idee chiare sui ruoli nei quali intervenire.

Certamente c’è l’idea di migliorare le fasce offensive. A sinistra Rafael Leao non è in discussione, ha dimostrato di essere un potenziale campione. Il club vuole assolutamente tenerlo, rinnovandogli il contratto, però bisognerà vedere se la negoziazione andrà in porto oppure se si verificherà uno scenario inatteso.

Come prima alternativa a Leao c’è Ante Rebic, la cui stagione non è stata entusiasmante; anche nel suo caso da capire cosa succederà. Anche a destra alcune valutazioni da fare, dato che Alexis Saelemaekers e Junior Messias non hanno disputato un’annata particolarmente convincente.

Calciomercato Milan, nuovo esterno dal Belgio? C’è un’idea

Circolano tanti nomi di esterni offensivi che sarebbero finiti nel mirino del Milan. Ce ne sono alcuni difficili da prendere, come Ryad Mahrez del Manchester City e Marco Asensio del Real Madrid. Più alla portata profili meno costosi come Domenico Berardi del Sassuolo e Gerard Deulofeu dell’Udinese.

Tra i vari giocatori che piacciono molto alla società rossonera c’è anche Noa Lang. L’olandese classe 1992 milita nel Club Bruges e ha disputato un’ottima stagione: 9 gol e 15 assist in 48 presenze. Si è formato nei settori giovanili di Feyenoord e Ajax, ha un grande talento e ancora margini di miglioramento.

I colleghi di calciomercato.it scrivono che Lang potrebbe essere un regalo Scudetto del Milan, dato che Paolo Maldini e Frederic Massara hanno accelerato l’operazione con il Club Bruges e programmato un incontro a breve con l’agente del calciatore.

La stella della squadra allenata da Alfred Schreuder predilige agire sulla fascia sinistra, ma sa anche giocare a destra e da seconda punta. È duttile tatticamente, oltre a possedere grandi qualità. Certamente sarebbe un buon rinforzo per Stefano Pioli.

Possibile trovare un accordo con il Club Bruges sulla base di circa 25 milioni e con il giocatore per uno stipendio netto annuo da circa 3 milioni. Potrebbero essere queste le cifre dell’affare. Langa interessa pure ad altre squadre europee, però il Milan spera di assicurarselo.