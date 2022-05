Pioli e la medaglia strappata, l’ironia dei social: “Ecco chi l’ha rubata” – FOTO

Ieri sera Stefano Pioli ha denunciato il paradossale quanto spiacevole furto della sua medaglia Scudetto durante i festeggiamenti.

Lo Scudetto è in gran parte suo. Stefano Pioli è l’uomo dei miracoli, un allenatore quasi giunto per caso a salvare la faccia ad un Milan in crisi. Ieri è arrivato il meritato premio al suo enorme lavoro: un titolo a cui in pochi credevano.

Primo trofeo in carriera per Pioli, che fino a ieri si vantava solo di aver vinto uno scudetto Allievi Nazionali quando guidava le giovanili del Bologna. Ma la soddisfazione più grande è finalmente giunta, alla guida di un Milan che ha dominato il campionato nonostante fosse poco ‘sponsorizzato’.

Peccato che ieri a Reggio Emilia, durante i festeggiamenti con la sua gente accorsa al Mapei Stadium, sia accaduto un episodio poco carino. Pioli ha denunciato in conferenza stampa il furto della medaglia. Ovvero il riconoscimento decorativo della vittoria di questo Scudetto, consegnato a fine partita a tutti i membri della squadra rossonera.

Pronta una nuova medaglia per Pioli?

Un vero peccato che qualche sciocco, preso dall’euforia del momento, abbia deciso di rubare al mister una medaglia tanto meritata. Pioli è stato quasi tenero in conferenza stampa: “Mi è stata rubata la medaglia dello Scudetto. Vi prego di restituirmela, è l’unica che ho”.

In soccorso al tecnico del Milan potrebbe accorrere però la stessa Lega Serie A, l’organismo che ha organizzato la premiazione Scudetto e realizzato le suddette medaglie celebrative. L’account ufficiale di Twitter del massimo campionato italiano si è rivolto con ironia a Pioli: “Ehi mister, la medaglia te la diamo direttamente domani”.

Ehi mister #Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani 😅🥇 — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2022

Una battuta presumibilmente, come a far capire che la medaglia sia stata trattenuta dalla Lega stessa. Ma chissà che tale messaggio non nasconda anche un fondo di verità. Se i furbetti non dovessero restituire quella originale al mister, probabile che la Serie A ne invii una nuova di zecca a Pioli.

Qualche tifoso milanista ha anche colto l’occasione per del sano sfottò, rispondendo al suddetto tweet della Lega. Lanciato un indizio su chi potrebbe aver rubato la medaglia a Pioli, forse un ex di turno che quest’anno è rimasto a bocca asciutta in fatto di Scudetto: