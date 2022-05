Supercoppa Italiana, scelto il luogo della finale: sarà Milan-Inter

Le due squadre milanesi, dopo un duello all’ultimo sangue in campionato, torneranno a sfidarsi per la Supercoppa Italiana

E’ stato un duello mozzafiato quello tra Milan e Inter. Un testa a testa che sembrava infinito e che invece ieri ha visto i suoi titoli di coda con il trionfo rossonero. Diciannovesimo scudetto della storia, il primo dopo ben undici anni di astinenza in cui ci sono state sofferenze, lacrime, delusioni. Ora è tutto diverso, il mondo sembra essersi ribaltato ma non è un caso.

E’ merito di una società che è tornata a programmare, è merito di Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis che rappresentano una dirigenza forte e decisa. E’ merito di un mister, Stefano Pioli, su cui nessuno avrebbe puntato mai un centesimo. Ieri ha vinto il suo primo titolo da allenatore ma lui è uno degli artefici principali di questo trionfo. E’ merito di Zlatan Ibrahimovic, che ha saputo dare la carica giusta ai compagni di squadra, è merito di tutti i senatori e di tutti i giocatori che hanno amato la maglia che indossano dal primo giorno che sono arrivati a Milanello.

E’ merito del lavoro di squadra e di tifosi incredibili che non hanno mai fatto mancare l’apporto ai loro beniamini. Tornando alla lotta con l’Inter, in Coppa Italia non è andata altrettanto bene. Ma il valore di uno Scudetto ottenuto con così tanta sofferenza non si può paragonare davvero a niente e anche i nerazzurri ne sono consapevoli. Basta vedere le immagini delle loro lacrime di ieri. Una rivalità cittadina che non svanirà mai e adesso le due squadre si affronteranno anche in Supercoppa.

Supercoppa Italiana, quando si gioca

In questa stagione, la Supercoppa tra Inter e Juventus si è disputata in Italia, esattamente a San Siro, e non all’estero come successo nelle precedenti annate. Nella prossima stagione invece si tornerà a giocare in Arabia Saudita. Per l’ultima volta però, dato che poi la competizione verrà spostata ad Abu Dhabi.

Non si è a conoscenza ancora con certezza del luogo esatto in cui la competizione verrà giocata. Due le città che potrebbero ospitare la finale, si tratta di Gedda e Riyad. Si attende anche di sapere la data di questa finale di Supercoppa, se in estate poco prima dell’inizio del campionato o se subito dopo il Mondiale invernale in Qatar. Più probabile al momento questa seconda ipotesi: Milan-Inter a gennaio, una gara che varrà un altro trofeo prestigioso.