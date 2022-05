Milan, un obiettivo può sfumare: offerto il rinnovo

Il club rossonero ha messo nel mirino un talento inglese: la sua società, però, punta al rinnovo del contratto.

Il campionato è finito ed è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il Milan vuole confermarsi al top in Italia ed essere protagonista anche in Champions League. Farà un calciomercato sicuramente interessante.

A centrocampo Stefano Pioli perderà a parametro zero un giocatore importante come Franck Kessie e probabilmente dirà addio anche a Tiemoué Bakayoko, poco utilizzato e probabile rientrante al Chelsea con un anno di anticipo rispetto al prestito concordato. C’è curiosità di vedere le mosse di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Un rinforzo potrebbe essere Renato Sanches, obiettivo rossonero da tempo. Il portoghese del Lille ha un contratto che scade a giugno 2023 e può essere comprato per circa 18 milioni di euro. I contatti sono andati avanti in questi mesi e ci sono buone chance che arrivi a Milanello.

Calciomercato Milan, affare Gibbs-White: la mossa del Wolverhampton

Renato Sanches è un calciatore che può giocare sia da mediano che da trequartista. E a proposito di giocatori duttili, di recente è stato accostato al Milan anche Morgan Gibbs-White. Si tratta di un 22enne inglese di proprietà del Wolverhampton che in questa stagione ha giocato in prestito allo Sheffield United in Championship. Il suo rendimento è stato molto positivo: 13 gol e 10 assist in 40 presenze totali.

Si tratta di un jolly, dato che sa giocare in più ruoli: centrocampista, trequartista e anche attaccante. Predilige agire sulla trequarti, dove riesce meglio a sprigionare le sue qualità, ma può anche essere schierato in altri ruoli. Il Wolverhampton ha avuto modo di apprezzare le sue prestazioni allo Sheffield United e se lo vuole tenere stretto.

Secondo quanto rivelato da The Athletic, i Wolves hanno presentato a Gibbs-White un’offerta per rinnovare il contratto. L’attuale scadenza è fissata a giugno 2024 e il club inglese intende blindarlo con un nuovo accordo. L’allenatore Bruno Lage vuole puntare anche su di lui nella prossima stagione.

Tuttavia, sembra che il giocatore debba essere convinto a rimanere al Wolverhampton. È trapelata un po’ di sua insoddisfazione per come la società lo ha gestito negli ultimi anni. Nella stagione 2020/2021 era stato mandato in prestito alla Swansea City, ma a gennaio è stato fatto rientrare alla base e ha giocato pochissimo.

Poi ha fatto una buona pre-season 2021/2022 e si aspettava di ricevere fiducia, però è stato spedito nuovamente in prestito. La dirigenza e il tecnico Lage dovranno parlargli e persuaderlo a rimanere. Il Milan intanto monitora la situazione.