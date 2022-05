Messias assente alla festa Scudetto: il giocatore spiega perché – FOTO

L’attaccante rossonero ha fatto chiarezza riguardo la sua assenza sul pullman dei festeggiamenti attraverso una storia Instagram

Dopo il trionfo in campionato tutto il mondo Milan si è dato ai festeggiamenti in questi giorni. Sono momenti emozionanti sia per tutti i tifosi rossoneri che anche per gli stessi calciatori.

Questi hanno sfilato in città con il pullman per divertirsi e celebrare il trofeo insieme ai sostenitori. Tra di loro però mancava un elemento della rosa, ovvero il brasiliano Junior Messias. I tifosi si sono accorti subito dell’assenza dell’ex Crotone ai festeggiamenti e gli hanno scritto sui sociale per chiedere il motivo di ciò, in maniera preoccupata.

Davanti alle tante richieste, l’attaccante ha voluto mettere una storia su Instagram per fare chiarezza sulla questione, andando a tranquillizzare tutti. Ecco il messaggio: “Mi stanno chiedendo in tanti perché non ero sul pullman per i festeggiamenti. Purtroppo non mi sentivo bene e con molto dispiacere non sono riuscito ad andare. Ma adesso sto bene“.

Messias ha poi aggiunto: “Grazie a tutti, è davvero fantastico e incredibile tutto questo. Campioni d’Italia questo è il posto che merita questo club”. Nulla di grave quindi per lui, che come tutti gli altri è contentissimo del traguardo raggiunto, che per lui è ancora più speciale visto che si tratta del primo trofeo importante.