Milan, l’agente dell’esterno conferma tutto: “Lascerà il club”

L’agente di un esterno offensivo che piace al Milan conferma il cambio di squadra: Maldini e Massara ci proveranno concretamente?

Nella prossima campagna acquisti estiva la dirigenza rossonera sicuramente prenderà un nuovo esterno destro offensivo. Si tratta di un ruolo nel quale Stefano Pioli vuole un upgrade importante rispetto a questa stagione.

Alexis Saelemaekers e Junior Messias non hanno pienamente convinto, mentre Samuel Castillejo non è quasi mai stato preso in considerazione. Lo spagnolo partirà certamente e bisognerà vedere chi resterà tra gli altri due. Il più quotato alla permanenza è l’ex Anderlecht, che è più giovane e ha ancora margini di crescita.

A Stefano Pioli serve un’ala offensiva che dia un contributo importante in termini di giocate decisive, assist e gol. Paolo Maldini e Frederic Massara cercheranno di accontentarlo con un rinforzo che sappia fare la differenza. Sono già circolati diversi nomi in queste settimane.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Deulofeu

Tra i profili associati al Milan figura anche Gerard Deulofeu, che la maglia rossonera l’ha già indossata nella seconda metà della stagione 2016/2017. Fece bene, ma non fu possibile alcun riscatto perché era arrivato in prestito secco e poi il Barcellona esercitò la clausola per riacquistarlo dall’Everton. Anche se è stato a Milano per pochi mesi, quei colori gli sono rimasti nel cuore.

È tornato in Italia grazie all’Udinese e in questa stagione si è messo in luce con 13 gol e 5 assist in 34 partite di Serie A. Numeri decisamente interessanti. Il 28enne spagnolo ha grande voglia di rimettersi in gioco in una squadra importante e spera in una chiamata dal Milan o comunque da una big. Si parla anche del Napoli.

Il suo agente Albert Botines ha parlato a Radio Marte a proposito del futuro e delle voci di calciomercato che stanno circolando: «Da inizio stagione c’è un accordo con l’Udinese per la sua cessione, lascerà il club durante questa sessione di mercato. Non mi piace parlare di altre squadre in modo esplicito. Napoli certamente è una grande piazza e sarebbe gradita, si tratta di una grande opzione. Il mercato sta iniziando a muoversi e diverse società chiedono informazioni».

Botines conferma che Deulofeu lascerà l’Udinese, su questo non c’è alcun dubbio. Da capire ancora quale potrebbe essere la destinazione, ma il fatto che Napoli sia gradita è un fatto acclarato ormai. Per quanto riguarda il prezzo del cartellino, la cifra dovrebbe essere sui 18-20 milioni di euro.