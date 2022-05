Niente Milan per il difensore, l’allenatore si espone: “Deve tornare”

C’è un centrale dell’Arsenal che piace molto al club rossonero: Arteta ha preso posizione ufficialmente sul suo futuro.

Non è un segreto che il Milan voglia prendere un nuovo difensore centrale e che Sven Botman sia il primo obiettivo. Anche se alcune fonti di calciomercato danno l’affare praticamente per fatto, finché non ci sono gli annunci ufficiali non bisogna dare nulla per certo al 100%.

È probabile che l’olandese approdi a Milanello, ma bisogna attendere per capire se effettivamente questo trasferimento si concretizzerà. Si tratterebbe di un ottimo innesto, anche se con la coppia Kalulu-Tomori la squadra ha fatto un grande finale di stagione.

Botman, scuola Ajax, viene valutato dal Lille non meno di 30-35 milioni di euro. Si tratta di un’operazione decisamente onerosa per il club rossonero, che nella prossima sessione estiva del calciomercato dovrà fare spese in più ruoli. Vedremo se sarà lui a rinforzare la retroguardia di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, opzione Saliba: un annuncio dall’Arsenal

Oltre a Botman, in queste settimane anche William Saliba è stato accostato al Milan. Si tratta di un centrale difensivo francese di 21 anni che è di proprietà dall’Arsenal, ma che ha giocato in prestito al Marsiglia nell’ultima stagione. Il suo rendimento ha catturato l’attenzione di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Nonostante la voglia del Marsiglia di trattenerlo e le voci sia sul Milan che su altre squadre, sembra che a Londra abbiano le idee abbastanza chiare. L’allenatore Mike Arteta in un’intervista a RMC Sports si è esposto sulla situazione di Saliba: “Deve tornare, ha l’esperienza giusta per fare bene con noi. Lo abbiamo mandato a Marsiglia per la sua crescita. Voleva essere titolare, ma ora lo rivogliamo all’Arsenal”.

Il tecnico dell’Arsenal ha parlato in modo chiaro. Nei suoi piani e in quelli del club c’è il ritorno del francese in Inghilterra. Vuole puntare su di lui nella prossima stagione. La difesa dei Gunners ha subito 48 gol in Premier League e il rientro di Saliba potrebbe essere utile per migliorare un reparto a volte troppo vulnerabile. Arteta spera di averlo a sua disposizione e di sistemare le cose.