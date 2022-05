Trequartista dalla Serie A: “Il Milan si sta facendo avanti”

Anche i rossoneri si muovono per il fantasista, ma c’è grande concorrenza: su di lui anche un club italiano e uno di Premier

Il Milan, fresco vincitore del campionato, ora si gode il successo in questi giorni e a breve si preparerà per organizzare la prossima stagione. L’obiettivo è rinforzare la squadra per potersi confermare in campo nazionale e stupire anche in Europa.

La società, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe però già finito di festeggiare per lo scudetto e sarebbero già al lavoro sul mercato. Mister Pioli è contento dei suoi uomini ma serve qualche innesto nei prossimi mesi per poter competere ad alti livelli su tutti i fronti. Si cercano giocatori importanti da schierare sulla trequarti, centrocampisti offensivi che abbiano confidenza con il gol e che possano incidere negli ultimi metri.

Sono diversi i profili messi nel mirino da Maldini e Massara in questo ruolo e nelle prossime settimane potrebbe arrivare un affondo. C’è anche da capire quale sarà il destino di Junior Messias: il brasiliano è in prestito dal Crotone e i rossoneri dovrebbero spendere 5,5 milioni per acquistarlo a titolo definitivo. E’ normale quindi che si valuti se con quella cifra si possa arrivare a un giocatore ancora più decisivo di lui, magari sfruttando un’occasione di mercato.

Milan su Barak, ci sono anche Napoli e Tottenham

Un’idea il Milan ce l’ha e si chiama Antonin Barak. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, i rossoneri si stanno facendo avanti per il trequartista del Verona, protagonista di un grande campionato con gli scaligeri. Il ceco non è proprio un esterno d’attacco ma con i gialloblù si è defilato spesso sulla fascia quest’anno, mettendo a segno anche 11 reti in campionato.

Il classe ’94 è in scadenza a giugno 2024 e sicuramente il club veneto chiederà una cifra importante per privarsene. Inoltre, un altro ostacolo arriva dalla concorrenza, non da poco, per il giocatore. Su di lui ci sono infatti, sempre stando a quanto detto da Ceccherini, anche Napoli e Tottenham. Barak è stato spesso accostato al Diavolo e questa sessione estiva rappresenta un’ottima occasione per far firmare il centrocampista, che darebbe una soluzione di gioco in più a Pioli, grazie anche alle sue grandi qualità fisiche e di inserimento.