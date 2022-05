Clamoroso Juve, idea dal Milan: Allegri lo vuole!

Ben presto potrebbero arrivare i primi botti di mercato. Intanto la Juventus ci prova seriamente per il bomber rossonero: vice Vlahovic?

Archiviata, forse, la festa Scudetto, è tempo per il Milan di buttarsi a capofitto nel calciomercato. Sarà, la prossima, una sessione estiva che per svariati motivi dovrà per forza vedere i rossoneri protagonisti, sia nel mercato in entrata che in quello in uscita. Diverse soluzioni sul piatto, le trattative non mancano e nemmeno le suggestioni. Ma bisogna fare attenzione.

Perché essere diventati campioni d’Italia significa anche avere gli occhi addosso di tutti in questo momento. E parliamo sia del territorio italiano ma anche quello europeo. Per esempio è notizia di questa mattina dell’interessamento del Real Madrid per Rafael Leao. Difficile che possa andar via in questa estate, ovviamente i tifosi del diavolo non se lo augurano. Anche perché nella prossima stagione il Milan ha intenzione di fare la voce grossa non solo in Serie A ma anche in Champions League. Per far ciò ci sarà bisogno di una campagna acquisti di livello.

L’obiettivo è quello di ampliare la rosa e migliorarla dal punto di vista qualitativo, ma bisognerà fare i conti anche con le richieste che arriveranno dalle altre società per i giocatori di proprietà rossonera. Perché per riuscire a fare un grosso mercato in entrata è importante anche vendere. Arriveranno certamente richieste non soltanto per chi al momento è fuori dal progetto di Pioli ma anche per quei giocatori che in qualche modo si sono rivelati determinanti per il raggiungimento dello Scudetto.

Clamorosa richiesta di Allegri alla Juve: vuole l’attaccante del Milan

Stando a quanto riportato da La Repubblica, sarebbe pervenuta nella sede di via Aldo Rossi la voce che la Juventus sia interessata con molta attenzione al bomber Olivier Giroud. La richiesta di Allegri alla sua dirigenza è stata molto precisa: vuole un attaccante dal fisico imponente, bravo a fare e gol ed esperto. Tutte caratteristiche che riportano al nome del francese, che in questa stagione non ha segnato tantissimo ma è stato determinante nelle partite che contavano. Ha colpito due volte anche nella gara decisiva di Reggio Emilia.

Allegri ha chiesto Giroud ai bianconeri perché ha bisogno di un giocatore che funga da vice Vlahovic. Tutto ovviamente sarà incentrato sul serbo nella prossima stagione, ecco perché ci risulta difficile pensare che Olivier possa mai accettare un ruolo in secondo piano. Inoltre l’ex Chelsea ha un contratto con il Milan fino al 2023. Ma è il caso di iniziarsi ad abituare, questa è soltanto la prima suggestione di un mercato che si preannuncia infuocato.