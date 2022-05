Il Milan “premia” Pioli: in arrivo il regalo Scudetto

Regalo in arrivo per Stefano Pioli, allenatore del Milan che rappresenta la guida perfetta per il successo arrivato domenica.

Non c’è alcun dubbio. In cima al carro dei vincitori è solida la posizione di Stefano Pioli. Pochi come il tecnico emiliano possono vantare il merito totale di aver riportato il Milan a trionfare in Italia.

Un percorso incredibile quello di Pioli, chiamato nell’autunno 2019 solo come traghettatore temporaneo per rimpiazzare il flop di Giampaolo in panchina. Poco alla volta, settimana dopo settimana, l’ex mister di Bologna e Fiorentina si è contraddistinto come personaggio serio, amante del lavoro e rispettato dai suoi calciatori.

Nel giro di due anni e mezzo Pioli ha prima riportato il Milan in Champions League, poi addirittura vinto uno Scudetto inimmaginabile. Impossibile per il club non confermare un tecnico così solido, che oltre alle doti manageriali ha anche mostrato sempre un atteggiamento signorile, perfetto davanti alle telecamere e mai sopra le righe.

Pioli, altro prolungamento in arrivo da Milanello

Per tutto questo lavoro straordinario e per il risultato ottenuto sul campo, Stefano Pioli sarà premiato dal Milan. Non si tratta di un bonus per lo Scudetto, ovvero qualche centinaio di migliaia di euro in più sul conto in banca.

Non si tratta neppure di un nuovo acquisto subito pronto all’uso, anche se Pioli sarebbe ben felice di avere già a inizio luglio un paio di rinforzi per preparare al meglio la nuova stagione. All’orizzonte, secondo Tuttosport, vi sarebbe un altro rinnovo di contratto con il Milan.

Lo scorso 26 novembre Pioli trovò già l’accordo per rinnovare il contratto fino a giugno 2023, prolungando dunque di una stagione la sua permanenza con il Milan. Stipendio alzato fino a circa 3 milioni di euro bonus compresi per il tecnico nativo di Parma. Ma non è finita qui: la vittoria dello Scudetto porterà in dono un ulteriore adeguamento.

Pioli a breve dovrebbe rinnovare ancora il contratto, allungando fino al 2024. Da capire se ci sarà anche un aumento dello stipendio, ma visti gli importanti premi già inseriti nell’accordo precedente potrebbe anche non essere ritoccato. Di certo se ne saprà di più prima della partenza di Pioli per le meritate ferie estive, visto che il Milan utilizzerà questo periodo per blindare i migliori elementi della squadra.

Oltre a Pioli toccherà rinnovare il contratto anche a Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti operativi, altri fautori del trionfo milanista, dovrebbero essere riconfermati anche in caso di arrivo di una nuova proprietà al timone.