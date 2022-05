Boom abbonamenti: il tifoso ha voglia di Milan

Sono già tantissimi i tifosi che hanno deciso di abbonarsi alla nuova stagione del Milan: ecco i numeri importanti in vista dell’inizio del campionato

E’ ormai da un po’ che il tifoso è tornato a godersi con normalità la vita da stadio. Da un po’ si è tornati a riempire totalmente gli impianti sportivi e nelle ultime partite anche senza indossare la mascherina.

Il Covid-19 e le porte chiuse sembrano davvero solo un brutto ricordo. Le squadre di calcio stanno così potendo organizzare la campagna abbonamenti. Lo sta facendo il Milan, che riavrà i suoi abbonati dopo la stagione 2019/2020.

Le notizie che ci giungono dal club rossonero sono più che positive: i tifosi, euforici dopo la conquista dello Scudetto, stanno correndo ad abbonarsi. Fino a questo momento, come appreso, lo hanno fatto in circa 20mila.

Indicazioni per i tifosi

Numeri importanti, per un San Siro che si appresta a tornare a vestirsi di rossonero. Per tifosi va ricordato che stanno proseguendo le promozioni relative alla Tribuna Family al Primo Anello Verde, parte dei settori sono riservati a Under6 e Under16, ma anche per gli Under25, al Primo Verde e per gli Over65, al Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

Si informa, inoltre, che dal 31 maggio, prenderà il via la FASE 2 – NUOVI ABBONAMENTI: dal 31 maggio al 30 giugno, vendita libera con listino prezzi dedicato, a partire da € 199€.

FASE 3 – NUOVI ABBONAMENTI: dal 1° luglio inizierà l’ultima fase di vendita libera, i cui dettagli verranno comunicati successivamente.