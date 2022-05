Ibrahimovic fa anche il… giornalista: l’intervista ai compagni – VIDEO

Zlatan Ibrahimovic si è improvvisato giornalista dopo la vittoria dello Scudetto. Ha intervistato diversi compagni sul pullman di ritorno a Milano…

La felicità e l’entusiasmo per la vittoria dello Scudetto non si esauriranno nei mesi a venire. Questo successo rimarrà per sempre nella mente e nei cuori di tifosi e squadra. L’obiettivo finale è stato raggiunto tra lo scetticismo di molti, ma il Milan ha dimostrato di essere tornato forte e competitivo.

È passata quasi una settimana dalla vittoria del titolo di Campione d’Italia, ma continuano e continueranno a circolare contenuti riguardanti quel fantastico giorno. Oggi, ad esempio, a distanza di cinque giorni, l’AC Milan ha reso pubblico un video davvero simpatico, ripreso subito dopo la vittoria a Reggio Emilia.

Un inedito, che farà sicuramente sorridere ed emozionare i tanti tifosi rossoneri. Le immagini, pubblicate sui canali social del club, mostrano la squadra sul pullman dopo la trasferta, di ritorno verso Casa Milan. C’è Zlatan Ibrahimovic, che improvvisato giornalista, intervista ad uno ad uno i giocatori e compagni del Milan.

Da Leao, a Brahim Diaz, a Tomori. Per poi passare a Giroud, Saelemakers, Theo Hernandez e infine mister Stefano Pioli. I grandi protagonisti di questo successo insperato e stupefacente. Nelle parole dei tanti rossoneri ce n’è una che fa da collante alle diverse dichiarazioni. “Complimenti”. Già, complimenti a questa squadra che è stata in grado di rialzarsi ad ogni caduta credendo esclusivamente sulle sue forze e sulla stima smisurata della propria tifoseria.

Di seguito il video che mostra Ibrahimovic intervistare i suoi compagni:

📺 Z-TV 📺@Ibra_official in journalist mode on our way back from Reggio Emilia with the Scudetto 🎙️

Zlatan intervista i Campioni d’Italia 🎙️#AlwaysWithYou ❤️🖤 pic.twitter.com/mnsWYUd4MI

— AC Milan (@acmilan) May 27, 2022