Milan, la festa Scudetto continua all’estero: che entusiasmo in Cina! – VIDEO

I festeggiami per il diciannovesimo titolo italiano continuano anche oltre il nostro stivale. Che euforia dall’altra parte del mondo

Il Milan, si sa, è una grande famiglia. In campo ma anche fuori. I suoi tifosi non sono soltanto italiani, ma anche stranieri. Non è un caso che in ogni partita casalinga giocata a San Siro ci siano tanti rossoneri provenienti da tutto il mondo a sostenere la squadra. E questo avviene da sempre, non soltanto adesso che le cose sono andate bene.

A dirlo sono i numeri: il Milan è una delle squadre più seguite e tifate sulla faccia della Terra. E così in tutto il pianeta si è festeggiato il diciannovesimo scudetto. Una festa cominciata a Milano, proseguita in tutte le piazze italiane e che a quanto pare non è ancora finita in altre parti del mondo. E’ bello constatare ogni giorno quanta passione porti il Milan. Tutto questo dà ancor più valore al traguardo raggiunto da Pioli e i suoi ragazzi, che hanno avuto il merito di far tornare entusiasmo non soltanto in Italia.

A testimoniare questo le tante esultanze arrivate da tutto il globo. Moltissimi personaggi famosi, ex stelle rossonere, hanno fatto i complimenti al Milan per il titolo di Campione d’Italia arrivato undici anni dopo l’ultima volta. I festeggiamenti nel capoluogo lombardo si sono protratti fino al giorno dopo della vittoria di Reggio Emilia, con la sfilata del pullman scoperto per le vie più importanti della città. Si parla di circa un milione di tifosi che hanno assistito dal vivo alla festa. Ma a quanto pare the show must go on, almeno nel resto del mondo. Come ad esempio in Cina.

Il Milan in cima al mondo: festeggiamenti sui grattacieli!

Incredibili le immagini che sono giunte poche ore fa dalla Cina. La Tv inglese CGTN Sport Scene, che si occupa di raccontare cosa accade in Cina a livello sportivo, ha scoperto che a Guangzhou i fan cinesi del Milan stanno continuando a festeggiare colorando di rossonero la Canton Tower, la torre più alta del Paese e la terza più alta del mondo. Il video è da brividi, tutti possono ammirare ciò che ha fatto il Milan grazie a questi speciali sostenitori.

Ma non è finita qui, perché è successa una cosa simile a Ningbo in provincia di Zhejiang. Anche in questo caso è stata affittata una torre dove però è stato scritto a caratteri cubitali Pioli is on fire.