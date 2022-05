Cosa succederà a Maldini? Pato è sicuro: “Una cosa posso dirla”

L’ex attaccante rossonero ha parlato del suo ex compagno e non solo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport

In tanti stanno commentando in questi giorni le vicende in casa Milan, soprattutto dopo la vittoria dello scudetto dei rossoneri. Inoltre ci sono state diverse dichiarazioni anche a seguito dell’intervista rilasciata da Paolo Maldini.

Hanno parlato davvero in tanti dopo le sue frasi, soprattutto ex giocatori del Milan, tra cui Demetrio Albertini e Serginho, ma anche Mauro Tassotti. Ad entrare nella questione è stato un altro ex Milan, Alexandre Pato. L’attaccante brasiliano ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, nella quale ha detto la sua sul dt del Diavolo, anche suo ex compagno di squadra. Queste le sue parole alla rosa: “Che cosa succederà a Maldini? Io sono in America (Orlando, ndr) e faccio fatica a interpretare le situazioni. Ma una cosa posso dirla: difficilmente gli americani entrano in una società e cambiano le cose che funzionano”.

Il papero ha poi aggiunto: “Paolo è una bandiera, ma è anche il dirigente che ha dimostrato di saper gestire il gruppo. E’ un elemento importante adesso, non è soltanto l’uomo che ha fatto la storia del Milan. Quelli che fanno la storia ricevono rispetto, però Paolo adesso è più di questo perché ha dimostrato di essere al top anche nel suo nuovo ruolo”.