Doppia trattativa col Milan: il club deve cedere!

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Francia: trattativa già avviata col club rossonero

Dalla prossima settimana si entrerà definitivamente nel vivo delle trattative di mercato per la prossima stagione e le società inizieranno a lavorare per rinforzarsi in ogni reparto.

Anche il Milan avrà il suo da fare per mettere a disposizione di mister Stefano Pioli una squadra ancora migliore rispetto a quella di quest’anno, che ha comunque portato a casa lo scudetto. Maldini, che ha intanto già chiuso l’arrivo di Divock Origi dal Liverpool per quanto riguarda l’attacco, ha altri obiettivi chiari negli altri ruoli. La dirigenza deve sostituire i partenti Kessie e Romagnoli, il primo destinato al Barcellona, il secondo probabilmente alla Lazio.

Ecco quindi che ci sono due vuoti, uno in difesa e uno a centrocampo, da colmare con due innesti di livello. Come sappiamo i nomi in cima alla lista tutti e due giocatori del Lille, ovvero l’olandese Sven Botman e il portoghese Renato Sanches. Il sogno del Milan è quello di mettere a segno un doppio colpo dal club francese e rinforzare alla grande entrambi i reparti.

Botman-Sanches: Milan e Lille trattano il doppio affare

Secondo le informazioni raccolte da le10sport.com, Milan e Lille hanno avviato delle trattative per l’eventuale trasferimento di entrambi i calciatori in rossonero. I due club stanno provando a trovare un’accordo complessivo per la coppia. Il portale francese spiega che il Lille, dopo una stagione alquanto deludente, chiusa a metà classifica in Ligue 1, ha bisogno di cedere per fare cassa.

Gli azionisti non sono soddisfatti della gestione della squadra, in particolare per la vendita a prezzo stracciato del portiere Mike Maignan la scorsa estate, ceduto per soli 15 milioni proprio al Milan. Il futuro del presidente Letang è appeso a un filo e dipende dalla prossima campagna estiva, nella quale è chiamato a chiudere degli affari importanti. Sanches e Botman rappresentano due importanti gioiellini (non gli unici) e una cessione di gruppo al Diavolo potrebbe fruttare una buona somma totale.

I discorsi tra le due società proseguiranno nei prossimi giorni. Questa trattativa è molto importante per Les Dogues e uno dei vantaggi dell’operazione è che il fondo Elliott è anche quello che finanzia in gran parte Merlyn Partners, proprietaria di LOSC.