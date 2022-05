Nuovo incontro per chiudere: al Milan per 25 milioni

Le ultime sull’affare Noe-Lang. Il trequartista olandese è l’obiettivo numero per rafforzare la squadra di Stefano Pioli

Sono questi i giorni di Noa-Lang. La pista che porta al trequartista olandese si è clamorosamente accesa nelle ultime ore.

Il nome del classe 1999 non è certo nuovo in quel di via Aldo Rossi. Ci sono stati diversi contatti con l’entourage del calciatore olandese nei mesi scorsi. Come è noto c’è stato un incontro in settimana, definito positivo, che ha avvicinato le parti ma l’affare non è ancora concluso.

Per la fumata bianca serve chiaramente il passaggio di proprietà. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno portato avanti diverse trattative. Ora serve l’accelerata per consegnare a Stefano Pioli una rosa ancora più forte.

Il punto su Noa Lang

Calciomercato.it, che segue da tempo la vicenda, legata a Noa Lang ha fatto il punto della situazione. Per chiudere l’affare serve che il Milan presenti un’offerta da 25 milioni di euro. Per il calciatore, invece, è pronto un contratto da 2,5 milioni di euro. Un’offerta questa leggermente più bassa rispetto a quella della concorrenza, inglese. Leeds e West Ham, infatti, si sono spinti fino a 3 milioni netti a stagione.

Le proposte dei club di Premier League, però, non spaventano il Milan che ha il sì del calciatore, che ha dato priorità ai Campioni d’Italia. E’ evidente che ora servono atti concreti. La prossima settimana dovrebbe essere quella del closing ma anche quella di un nuovo meeting telefonico, che potrebbe davvero portare alla fumata bianca.