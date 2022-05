Milan, Pioli: “Leao resta? Credo di sì. Ibrahimovic vuole continuare”

Le parole di Pioli alla trasmissione “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio in onda questa sera su Rai 3. Ecco tutte le dichiarazioni del mister.

Intervenuto alla trasmissione “Che Tempo Che Fa”, Stefano Pioli ha parlato dello Scudetto appena vinto direttamente da Forte Dei Marmi, dove si trova in vacanza per ricaricare le pile in attesa della nuova stagione che prenderà il via il prossimo 4 luglio con il ritrovo a Milanello di tutta la squadra.

Fabio Fazio gli ha chiesto del carattere duro della madre: “Tenace è un complimento… La mamma è sempre stata la più critica della famiglia, ma critiche costruttive. Tra i molti consigli che mi ha dato forse qualche volta ci ha anche preso…“. Pioli si aggiunge poi ai complimenti del presentatore a Carlo Ancelotti, fresco vincitore della Champions League con il Real Madrid: “Ancelotti è una leggenda, la sua qualità di entrare nella testa e nel cuore dei ragazzi è incredibile”

Sul suo rapporto con i tifosi: “Credo che l’aspetto più gratificante della mia esperienza è che i tifosi mi hanno accolto per quello che sono. Io cerco di essere me stesso in tutto quello che faccio, ci metto passione ed entusiasmo. E il fatto che mi hanno riconosciuto queste qualità mi ha riempito di oroglio“.

Sul momento più difficile della stagione: “La sconfitta nel Derby di Coppa Italia perché volevamo andare avanti e dopo c’era una partita difficile contro la Lazio. Siamo partiti che non eravamo i più forti ma poi lo siamo diventati“. Sul gruppo giovane costruito dalla dirigenza: “L’area tecnica ha fatto un grande lavoro con tanti giovani disposti a lavorare, a migliorare e a mettersi in discussione. La politica del club è stata giusta e credo che bisogna portarla avanti“.

Sul futuro di Ibrahimovic: “Si è operato perché vuole continuare. Spero sia ancora con noi”. Pioli ha anche espresso un pensiero in merito alle parole di Maldini: “Spesso ci sono state opinioni differente e abbiamo sempre superato tutto con il dialogo, lo faremo anche stavolta“.

Pioli ha risposto alla domanda di Fazio sul futuro di Leao: “Se resta? Credo proprio di sì, per quello che so io. Mi auguro di lavorare ancora tanto con lui, è cresciuto tanto ma ha ancora margini di miglioramento“.