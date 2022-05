Milan, si inserisce… Galliani: colpo in attacco per la Serie A

Indiscrezione di mercato che riguarda anche il Milan: possibile colpo sfumato per l’inserimento a sorpresa del Monza di Berlusconi.

Con la fine ufficiale della stagione 2021-2022, visto che l’ultimo atto è giunto ieri con la finale di Champions League, si può iniziare a parlare seriamente di trattative di calciomercato.

Molti i giocatori che si svincoleranno al 30 giugno prossimo. Mai come quest’anno non mancano le occasioni low-cost sul mercato italiano ed internazionale. Basti pensare che, ad oggi, calciatori di spessore del calibro di Pogba, Dybala, Rudiger o Di Maria sono ancora incerti sul loro futuro e pronti a muoversi a costo zero.

Tra questi c’è anche un attaccante italiano su cui il Milan sta facendo più di un pensiero. I rossoneri si sono già assicurati con la formula del parametro zero Divock Origi, ormai ai saluti con il Liverpool. Ma i ben informati parlano di un altro profilo offensivo seguito da tempo.

Il Monza vuole la Serie A: il primo colpo sarà in attacco

L’attaccante italiano che sta facendo parlare di sé, sempre più vicino a svincolarsi, è Andrea Belotti. Centravanti della Nazionale italiana ma soprattutto capitano del Torino. Il classe ’93 non ha ancora chiuso le porte definitivamente al rinnovo, ma l’intenzione sembra quella di fare una nuova esperienza.

Su Belotti non solo il Milan, che comunque lo segue in maniera interessata. Nei giorni scorsi si è parlato anche di possibili interessamenti di Napoli, Atalanta e Roma per il Gallo. L’attaccante deciderà con calma e con una certa riflessione cosa fare nella prossima stagione, ma le proposte sulla carta non mancano.

Quella più clamorosa, secondo quanto scrive oggi La Stampa, potrebbe arrivare a breve alle sue orecchie. Pare che il Monza si stia inserendo sulle tracce di Belotti. Il numero 9 granata sarebbe il super colpo pensato da Adriano Galliani per la squadra brianzola in vista della nuova stagione.

Ovviamente il tutto si concretizzerebbe in due casi: il Monza dovrà stasera centrare la prima storica promozione in Serie A. E soprattutto Belotti dovrebbe convincersi ad accettare un progetto innovativo e futuristico, partendo dal basso, piuttosto che andare a giocare in un club più ambizioso nell’immediato.

Si dice che Silvio Berlusconi, che assieme a Galliani gestisce il Monza, sia un grande estimatore di Belotti. L’ex patron del Milan potrebbe garantirgli un ricco ingaggio per convincerlo a giocare in Brianza. Il Milan potrebbe essere così beffato da due suoi vecchi conoscenti.