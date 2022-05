Crolla il prezzo: al Milan per 30 milioni

Il Milan potrebbe mettere a segno il dopo colpo dal Belgio: arrivano conferme, oltre a Noa Lang, assalto al compagno. Affare che si chiudere per 25-30 milioni

Doppio colpo dal Belgio. In queste ultime ore ve ne stiamo parlando con insistenza: il Milan potrebbe mettere le mani sui due talenti più importante del Club Bruges.

Non solo Noa Lang, per il quale il discorso è ben avviato ma anche Charles De Ketelaere. Come vi abbiamo raccontato, per il trequartista olandese, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno più volte parlato con il suo entourage.

La fumata bianca non è poi così lontana: servono 25 milioni di euro da versare nelle casse della squadra belga. Con il calciatore, invece, base di accordo sui 2,5 milioni di euro netti a stagione. Qualcosa meno di quanto messo sul tavolo dai club inglesi, circa 3 milioni, ma la volontà di Lang è di vestire il rossonero.

Il passaggio di proprietà aiuterà la dirigenza a premere il piede sull’acceleratore per mettere le mani sul fantasista ma non solo.

Ancora conferme

In Belgio rilanciano quanto riportato anche quest’oggi in Italia: il Milan vuole mettere le mani su Charles De Ketelaere, 21enne che in stagione ha trascinato il Club Bruges insieme a Noa Lang.

I numeri sono davvero importanti: in 49 partite De Ketelaere ha realizzato 18 goal e 10 assist, che si vanno a sommare ai 9 centri e i 15 passaggi vincenti di Noa Lang. Una coppia che aumenterebbe certamente la qualità della trequarti di Stefano Pioli.

Il Milan – secondo il giornalista Sacha Tavolieri – sta preparando l’assalto al giovane calciatore. C’è interesse da entrambe le parti ma non è stata presentata ancora alcuna offerta. Il Bruges a gennaio chiedeva 40 milioni, ora l’accordo – prosegue – potrebbe chiudersi tra i 25-30 milioni di euro.