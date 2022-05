Kjaer scalpita, oggi allenamento con la Danimarca | Rientro anticipato? – FOTO

Simon Kjaer scalpita per tornare in campo. Il difensore del Milan ha svolto l’allenamento odierno con la sua Danimarca…

È mancato tanto nella seconda parte di stagione Simon Kjaer. Un infortunio, il suo, che ha destabilizzato l’ambiente Milan. La notizia della sua stagione terminata ha portato la dirigenza rossonera a correre ai ripari. Tanti i difensori centrali vagliati sul mercato, ma alla fine nessuno è arrivato a rinforzare la retroguardia di Pioli.

Una retroguardia che in realtà ha dimostrato di poter contare esclusivamente sulle sue forze e che ha stupito la critica sportiva e i tanti appassionati. Pierre Kalulu si è confermato elemento affidabilissimo per Stefano Pioli e l’intera squadra, ma è chiaro che in estate il Milan potrà tornare a contare sul suo Vichingo. Per Simon è ormai passato il peggio, e il Milan, Pioli, non vedono l’ora di riaccoglierlo e vederlo tornare in campo.

Kjaer ha sofferto tanto il periodo di inattività, per recuperare dall’infortunio al ginocchio operato. In alcune dichiarazioni recenti ha affermato di esser stato pronto a scendere in campo contro il Sassuolo, nell’ultima di campionato, se ce ne fosse stato di bisogno. A dimostrazione che ormai per lui i guai sono passati. Nei mesi di assenza, il danese ha deciso di farsi allungare la barba, e di non tagliarla prima del suo effettivo ritorno in campo.

Proprio oggi, Simon si è mostrato sui social con il viso pulito e ciò potrebbe significare qualcosa di estremamente positivo. Lo dimostra il suo ultimo post su Twitter, dove il difensore ha pubblicato delle foto di oggi che lo riprendono a correre con i compagni durante l’allenamento della Danimarca. Kjaer è infatti stato chiamato dal CT Hjulmand per gli impegni della Nations League.

Non è ancora chiaro se il difensore e capitano della Nazionale Danese prenderà parte agli impegni, giocando anche qualche piccolo pezzo di gara. Ma le foto pubblicate da lui oggi fanno ben sperare. Sicuramente, in termini di motivazione e sostegno, Simon Kjaer potrà trasmettere tantissimo ai suoi compagni connazionali. Proprio come fatto con i rossoneri nel finale di stagione. Una cosa è certa, Kjaer scalpita! Chissà se lo vedremo in campo prima del previsto.