Milan, interessa il mediano dalla Serie A: richiesta di 10 milioni

I rossoneri hanno messo nel mirino il centrocampista: un altro sul taccuino di Maldini

Siamo entrati finalmente nel vivo del mercato e il Milan avrà il suo da fare per provare a rinforzarsi ulteriormente in modo da competere nuovamente per il campionato ed essere protagonista in Europa.

Fra gli obiettivi del club rossonero c’è sicuramente quello di andare ad acquistare un centrocampista in grado di dare dinamismo e forza fisica. Mister Stefano Pioli sa che la squadra perderà tanto con l’addio di Franck Kessie, che dalla prossima stagione giocherà con il Barcellona di Xavi, e quindi spera che la dirigenza possa sostituire al meglio l’ivoriano per non far sentire la sua mancanza.

Serve quindi almeno un altro elemento in mezzo al campo perché se da una parte arriverà Yacine Adli, che era stato già acquistato e lasciato in prestito al Bordeaux, dall’altra lascerà il Diavolo anche Tiemoué Bakayoko, che con ogni probabilità non verrà riscattato dal Chelsea. Non bastano effettivamente i soli Tonali e Bennacer in mediana, seppur entrambi abbiano dimostrato in questa stagione di poter essere dei titolari importanti.

Piace Veretout: sul giallorosso anche club di Ligue 1

Maldini e Massara allora cercano un interprete in quella zona di campo e potrebbero virare su un altro francese, l’ennesimo. Eppure stavolta non arriverebbe dalla Ligue 1, ma proprio dalla Serie A. Come riporta Il Tempo, infatti, i rossoneri sono sulle tracce di Jordan Veretout, centrocampista della Roma che con José Mourinho non ha più trovato il giusto spazio. Il classe ’93 potrebbe quindi lasciare la capitale e cercare un altra destinazione. Una delle opzioni è quella del ritorno in patria, con diversi club francesi interessati a lui, ma ora anche i rossoneri si sono inseriti nella lista.

La Roma per privarsi del giocatore chiede ben 10 milioni, dal momento che comunque il ragazzo ha ancora due anni di contratto con i capitolini. Veretout è stato vicino ai rossoneri già qualche stagione fa quando vestiva la maglia della Fiorentina, ma alla fine i giallorossi ebbero la meglio nella trattativa, ora il francese potrebbe tornare di moda, ma a un prezzo più basso da quanto chiesto dai Friedkin.