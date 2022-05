Milan, nessuna certezza sul futuro: colloqui in corso col top club

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, l’agente del rossonero ha iniziato dei colloqui importanti con il top club. Nessuna certezza per il futuro!

Nelle ultime ore si fa fatica a parlar d’altro. Il Milan è alle prese con il fatidico cambio di proprietà, che a breve dovrebbe vedere la RedBird Capital prendere il possesso del club. L’ambiente rossonero è ansioso che il passaggio arrivi presto, così che la nuova proprietà possa sbrigare tutte le faccende impellenti del momento.

Dal rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara, alla questioni rinnovi, per poi dedicarsi interamente al mercato estivo. C’è una certa urgenza che tutto ciò avvenga nel più breve tempo possibile, dato che il Milan ha per le mani degli affari importanti da portare a termine. Le perdite di tempo hanno sempre giocato brutti scherzi, per questo bisognerà agire in fretta.

La firma ufficiale del cambio di proprietà dovrebbe avvenire in settimana, con Gerry Cardinale pronto a sbarcare Milano martedì. Elliott Management, come si vocifera da tempo, rimarrà nella struttura societaria del club, come socio di minoranza con il 30% delle azioni in possesso.

A passaggio avvenuto, c’è un tema caldissimo da affrontare e risolvere quanto prima. Il rinnovo di Rafael Leao rischia di diventare un caso, e già dall’Inghilterra sono arrivate le prime sirene a spaventare l’ambiente rossonero.

Leao, Mendes dialoga col club: nessuna certezza sul rinnovo

Il Milan ha già offerto il rinnovo di contratto a Rafael Leao, con conseguente e meritato adeguamento dell’ingaggio. Prolungamento sino al 2026 e aumento dello stipendio stagionale a 4,5 milioni di euro. Sembrava tutto fatto, ma adesso le cose sono nettamente cambiate. Già, perchè la questione legale con lo Sporting Lisbona ha rallentato tutto, e la conseguente crescita sul campo del giocatore ha accesso l’interesse di diversi top club.

In questi ultimi giorni si è parlato tanto del Real Madrid, con Florentino Perez desideroso di regalarsi un gran talento dopo aver visto sfumare Kylian Mbappè. Ma non solo gli spagnoli. Anche il Paris Saint Germain e il Manchester City hanno fatto sondaggi importanti per Leao, pronti a mettere sul piatto del Milan una cifra monstre.

Dalla Francia arrivano indiscrezioni cruciali in tal merito. Pare che uno di questi club stia cominciando a fare sul serio per il portoghese. Si tratta del City di Guardiola. Come riportato da Santi Aouna, il Milan non è adesso così sicuro di riuscire a trattenere Rafael. Innanzitutto, i 4,5 milioni di euro offerti non bastano più, e il suo agente Jorge Mendes ha cominciato a trattare da settimane proprio con il Manchester City.

L’accreditato giornalista francese ha sicuramente lanciato una notizia che non farà piacere all’ambiente rossonero. Si spera che la RedBird Capital, in veste di nuovo proprietario del Milan, possa affrontare quanto prima la questione legata al rinnovo di Leao. Come sappiamo vige sul giocatore una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. I Citizens saranno pronti ad un’offerta di tale portata? Le settimane che verranno potranno dirci di più.