Milan, smentita sul centrocampista: “Nessun contatto col club”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan non ha avviato nessun colloquio con il club per il centrocampista. Negate le recenti voci di mercato!

Nonostante il cambio di proprietà non si ancora avvenuto, Paolo Maldini e Frederic Massara non smettono di darsi da fare sul mercato. Il duo dirigenziale ha parecchio a cuore la causa rossonera, ed ha iniziato a programmare quelli che potrebbero essere i nuovi acquisti già da tempo.

Nelle idee di Maldini e Massara c’è un progetto tecnico vincente, che mira a rinforzare al meglio rosa rossonera. Il prossimo anno, dopo lo Scudetto vinto, il Milan dovrà certamente presentarsi ancora più competitivo. L’ambizione è quella di rimanere ai vertici in Italia e di migliorare i risultati in Champions League rispetto alla stagione ormai passata.

Ecco che, come dichiarato da Maldini in persona, serviranno degli acquisti oculati e di grande qualità. Almeno tre top player, e poi un contorno di innesti dall’ottimo valore tecnico. Con Kessie in direzione Barcellona, il primo reparto che urge di ritocchi è quello di centrocampo. Il primo colpo pronosticato è quello di Renato Sanches. Le ultime voci di mercato affermano che il portoghese è vicinissimo a vestire la maglia rossonera, ma rimangono da limare gli ultimi dettagli economici con il Lille.

Sanches però non è l’unico osservato speciale. Nelle ultime ore si è fatto caldo il nome del centrocampista argentino. Arrivano indiscrezioni fondamentali in merito.

Milan, nessun contatto per il centrocampista: Benfica in pole

Enzo Fernandez è ormai diventato un nome in voga nelle ultime settimane. Il mediano del River Plate ha attirato a sé l’attenzione di diversi top club europei, dopo che si è messo ben in mostra con il suo club in competizioni come la Coppa Libertadores e la Copa de Liga argentina. Il Milan, attraverso Geoffrey Moncada, ha monitorato il talento di centrocampo per diverso tempo. Su di lui, si è scoperto, vige una clausola rescissoria parecchio abbordabile che ammonta a poco più di 18 milioni di euro.

Le ultime indiscrezioni avevano dato il Diavolo lanciatissimo verso Enzo Fernandez, ma secondo calciomercato.it le cose non stanno propriamente così. I colleghi del noto sito hanno infatti riportato che in realtà il Milan non ha avuto, ancora, nessun contatto con il River Plate. Nessun colloquio ufficiale dunque. Calciomercato.it non si sente però di escludere che la dirigenza rossonera abbia potuto intrattenere dei dialoghi privati con gli agenti di Fernandez.

Al momento c’è una grossa incognita sulla questione. La cosa che invece appare certa è che il Benfica è attualmente il club in vantaggio per aggiudicarsi le prestazioni del talento argentino. A confermarlo è anche il Corriere dello Sport, che aggiunge che c’è stata la trasferta del direttore sportivo del Benfica, Rui Pedro Braz, a Buenos Aires per incontrare sia il giocatore, sia i suoi rappresentanti, sia il River Plate.

La medesima fonte, citando A Bola, riporta che il Milan potrebbe presto entrare in corsa per il centrocampista, e mettere i bastoni tra le ruote al club portoghese del Benfica.