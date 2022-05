Abbonamenti Milan 2022-2023, parte la fase 2: tutte le info

Da oggi 31 maggio comincia la seconda fase degli abbonamenti per la stagione 2022/23: le informazioni nel dettaglio

Dopo la riapertura completa degli stadi da questa stagione e con la conquista dello Scudetto, in casa Milan l’entusiasmo è alle stelle e i tifosi non vedono l’ora di tornare a sostenere i propri beniamini anche per la prossima stagione.

Si torna quindi alla sottoscrizione annuale degli abbonamenti e il Milan ha presentato la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2022/23, di cui vi abbiamo già mostrato il listino prezzi. Già a partire dal 16 maggio era iniziata la fase di prelazione per gli abbonati della stagione 19/20, ed era andata a gonfie vele. Da oggi invece inizia la seconda fase, ovvero quella della vendita libera con i prezzi a partire da 199 euro, che finirà il 30 giugno.

Ricordiamo che l’abbonamento sarà valido per tutte le 19 gare di Serie A più la sfida degli Ottavi di Finale di Coppa Italia. L’acquisto dell’abbonamento, inoltre, dà il diritto a sconti esclusivi presso tutti gli store ufficiali AC Milan, al Museo Mondo Milan e presso Casa Milan Bistrot. Riepiloghiamo però tutte le fase di questa campagna abbonamenti e le relative date:

FASE 1 – PRELAZIONE: dal 16 al 25 maggio per gli abbonati della stagione 19/20 (confermare il posto o cambiare settore da 199 euro)

FASE 2 – NUOVI ABBONAMENTI: dal 31 maggio al 30 giugno, vendita libera a partire da 199 euro

FASE 3 – NUOVI ABBONAMENTI: dal 1 luglio, ultima fase di vendita libera, i cui dettagli verranno comunicati successivamente

In ciascuna delle tre fasi di vendita, i richiedenti voucher 19/20 avranno un listino scontato del 10% con riconoscimento Carta Cuore Rossonero. Torna la possibilità di abbonarsi al Terzo Anello Rosso e quindi di vedere la partita a soli 10 euro. Viene confermata e rilanciata all’iniziativa VIP Hospitality, con i tifosi che possono acquistare l’abbonamento “Club 1899” per vivere la stagione nelle aree più esclusive dello stadio. L’abbonamento consente inoltre la prelazione per i biglietti delle partita di Champions League.