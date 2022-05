Gazzetta – Il Milan cambia proprietà: Cardinale ha firmato

La Gazzetta dello Sport è sicura: Gerry Cardinale ha firmato ed è il nuovo proprietario del Milan con la sua Red Bird

E’ tutto fatto. Il Milan cambia proprietà: Gerry Cardinale – come scrive gazzetta.it – ha firmato i documenti per il passaggio di proprietà del club rossonero, dal fondo Elliott a Red Bird.

“Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital Partners – si legge – ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore, anche se è probabile che slitti a domani”.

Avvenuto il signing, si possono dunque aprire le danze: l’agenda di Cardinale è fitta. Come vi stiamo raccontando, il primo incontro sarà con Paolo Maldini, poi si potranno finalmente portare a termine quei colpi di calciomercato che aspettavano solo il via libera da parte della proprietà. Per il closing vero e proprio, invece, bisognerà aspettare 1-2 mesi.