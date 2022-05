Maignan e il primo incontro con Ibrahimovic: “Mi disse subito che…”

Il portiere dei rossoneri ha parlato anche del suo compagno di squadra, rivelando un aneddoto riguardante l’inizio della stagione

Mike Maignan si è concesso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport e ha avuto modo di ripercorrere tutte le tappe della sua prima annata in rossonero. Davvero tanti i temi trattati dal portiere nella chiacchierata con il giornale.

Maignan ha dato un contributo importantissimo nella vittoria di questo scudetto per il Diavolo. Le sue parate sono state infatti spesso decisive e hanno portato punti fondamentali per far sì che il Milan arrivasse sopra a tutte le concorrenti al titolo. Nell’intervista il classe ’95 ha parlato anche dell’accoglienza che gli ha riservato in estate Zlatan Ibrahimovic.

Queste le sue parole: “Mi ha fatto i complimenti per il titolo con Lille, ma mi ha spiegato che in Italia era tutta un’altra cosa e che al Milan c’era più pressione”. Lo svedese ha giocato in Ligue 1 con la maglia del Paris Saint Germain per ben quattro stagioni, dal 2012 al 2016, e quindi conosce bene entrambi i campionati per poter fare un paragone.

L’ex Lille ha poi descritto io suo compagno di squadra, dimostrando l’ammirazione che nutre per lui, e gli ha infine augurato di tornare presto. Come sappiamo Ibra si è appena operato e per lui si prospetta uno stop davvero molto lungo: “Ibrahimovic è un esempio per tutti. Anche lui, come me, ha stretto i denti per centrare l’obiettivo, come si era ripromesso. Spero che torni presto con noi”.