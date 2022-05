Milan, doppio colpo dal Belgio: arriva la conferma

La dirigenza rossonera pensa a due talenti della Jupiler Pro League per rinforzarsi: arrivano nuove conferme sull’interesse per questi due obiettivi.

A breve il Milan dovrebbe passare nelle mani di RedBird, con Elliott che resterà socio di minoranza, e diventeranno più chiari budget e piani per il calciomercato. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara hanno da tempo dei nomi nella loro lista.

Gli attuali dirigenti sportivi rossoneri in questi mesi hanno studiato in maniera approfondita quelli che potrebbero essere i rinforzi ideali per la squadra di Stefano Pioli. Le idee sono abbastanza chiare, ma va capito quante risorse ci saranno da investire per la campagna acquisti.

I conti del bilancio sono in miglioramento, però il club non può permettersi spese “pazze”. Anche con la nuova proprietà si dovrebbe andare avanti con una politica di sostenibilità, facendo investimenti che siano compatibili con la situazione finanziaria della società. Vero che non ci sono quasi debiti, ma il fatturato è ancora basso per poter spendere cifre altissime.

Calciomercato Milan, nel mirino due talenti che giocano in Belgio

Il Milan ha nella lista dei potenziali acquisti due stelle della Jupiler Pro League, ovvero il campionato belga. Da lì è stato preso Alexis Saelemaekers nel gennaio 2020 e il Diavolo potrebbe prendere nuovi rinforzi proprio da quella lega. I nomi più gettonati sono quelli di Noa Lang e Charles De Ketelaere del Club Brugge.

Gli scout rossoneri hanno osservato entrambi in questa stagione e le relazioni stilate sono molto positive. Oggi sia il Corriere dello Sport sia Tuttosport scrivono che il Milan sta pensando a entrambi. Lang è un esterno sinistro olandese capace di giocare anche a destra e da seconda punta, con il suo entourage ci sono già stati dei contatti. Il prezzo è di 22-25 milioni di euro.

De Ketelaere può agire da trequartista e anche da attaccante, rispetto al compagno di squadra ha una valutazione maggiore. Il Club Brugge parte da 35-40 milioni, ma il prezzo può abbassarsi soprattutto se il 21enne belga dovesse spingere per la cessione. Da parte della dirigenza rossonera ci sono stati sondaggi, vedremo se si andrà oltre.

Sia Lang che De Ketelaere hanno le caratteristiche per inserirsi bene nella squadra di Pioli. Certamente è difficile prendere ambedue, però si tratta di profili che farebbero molto comodo al mister. Talenti con ottime prospettive di crescita.