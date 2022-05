Milan, occhi sul turco: “Fu a un passo dal City”

I rossoneri seguono anche il gioiellino del Trabozonspor: con RedBird spazio ad acquisti importanti ma di prospettiva

Il mercato è entrato di fatto nel vivo e ora comincerà la girandola di nomi per il futuro del Milan. La società sta per trovare l’accordo con RedBird e quindi ha breve avrà la disponibilità economica per andare in maniera decisa sul mercato.

Oggi è stato il giorno degli accordi con la società e, come è circolato nelle ultime ore, è imminente anche un incontro con Paolo Maldini per discutere delle strategie per il futuro. Il Milan ha bisogno di ulteriori innesti per rinforzarsi ancora e lottare nuovamente per la vetta del campionato. E’ interesse dei rossoneri però anche quello di esser protagonisti in Champions League nella prossima stagione.

Uno dei rinforzi principali per il Diavolo dovrebbe essere un trequartista o esterno che vada ad aumentare il tasso tecnico e la pericolosità offensiva della squadra. A tal proposito è spuntato fuori un altro nome, oltre a quelli già noti sul taccuino dei rossoneri: si tratta di Abdulkadir Omur, 23enne turco del Trabzonspor, sul quale il Milan avrebbe messo gli occhi. A raccogliere la notizia è Tuttomercatoweb, che specifica come i campioni d’Italia, con RedBird, continueranno a lavorare su questo tipo di profili, utili per il presente e dal grande potenziale per il futuro.

Anche il Milan su Omur: anche il Monaco su di lui

Omur è un trequartista di piede mancino, che può giocare anche sull’esterno: esattamente il profilo richiesto dal tecnico Stefano Pioli per rinforza la squadra nella prossima stagione. Quest0anno con il Trabzonspor ha messo a segno 7 gol in 33 partite di campionato, contribuendo in maniera importante alla vittoria del titolo da parte della squadra turca.

Il presidente del club ha rivelato: “Per Omur il Manchester City arrivò ad offrire 23 milioni ma era già uscito Yazici e ho pensato non fosse giusto farli partire entrambi. E’ un grande rimpianto ma presto il valore di Omur continuerà ad aumentare”. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e su di lui c’è anche l’interesse di un club di Ligue 1, il Monaco.