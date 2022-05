Theo Hernandez, è suo il gol del mese: “Ma è il gol dell’anno!” – VIDEO

Ancora protagonista il Milan, anche dopo la fine del campionato. Il calciatore rossonero ha vinto il premio per il miglior gol di maggio

Non sono ancora terminate le premiazioni in casa Milan. Dopo la vittoria del campionato, che ha portato al diciannovesimo scudetto nella storia del club, la Lega Serie A ha voluto celebrare i Campioni d’Italia assegnando il premio della miglior rete del mese di maggio ad un calciatore rossonero.

Proseguono i festeggiamenti in casa Milan. I tanti giocatori impegnati nelle rispettive Nazionali non hanno ancora smaltito l’ebbrezza da vincitori. Sono giorni importanti per il club di via Aldo Rossi, perché oltre a ricordare la meravigliosa domenica di Reggio Emilia che ha consegnato le chiavi del tricolore ai rossoneri, c’è un passaggio di proprietà in corso. Questa mattina è arrivata la firma di RedBird, che dunque diventa il nuovo proprietario della società con Elliott che comunque resterà nel pacchetto societario con quote di minoranza.

Inoltre c’è da risolvere la questione dirigenziale. Fanno ancora rumore le parole di Paolo Maldini che si è detto dispiaciuto e rammaricato per non aver ricevuto ancora chiamate da nessuno per rinnovare il suo contratto che scade esattamente tra un mese. Probabile però che adesso, con l’ufficialità di RedBird, le parti si possano incontrare e programmare con serenità il futuro del Milan. Lo stesso Paolo Maldini che è stato uno dei protagonisti principali della rinascita rossonera, a partire forse da quel colpo sensazionale quando riuscì a portare a Milano uno sconosciuto, all’epoca, Theo Hernandez.

Theo Hernandez vince il premio per il miglior gol del mese di maggio

E’ proprio il terzino francese ad essersi assicurato il premio per la miglior rete siglata nel mese che sta per finire. Un mese che sarà sempre ricordato nella storia del club, dato che proprio a maggio il Milan è tornato a vincere lo Scudetto undici anni dopo.

Forse non ci sarebbe nemmeno bisogno di ricordarvi qual è il gol che ha vinto. Ovviamente il meraviglioso coast-to-coast contro l’Atalanta nella penultima giornata. Una gara che si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore della squadra di Pioli e che ha permesso di andare a giocare a Sassuolo con due risultati su tre a disposizione. Partito dalla propria metà campo, Theo Hernandez si è involato da solo palla al piede verso la porta della dea e dopo aver scartato diversi avversari come birilli ha infilato la porta avversaria con un diagonale chirurgico. Un gol, davvero, alla George Weah.

La Lega Serie A ha ufficializzato la scelta attraverso un reel pubblicato su Instagram. Nei commenti del video, i tifosi rossoneri sembrano non essere soddisfatti del premio “gol del mese”, ma vorrebbero qualcosa in più. Per loro, questo, è il gol dell’anno. E noi crediamo che non abbiano tutti i torti…