Cardinale a Milan Tv: “Sento grande responsabilità. Mi prendo l’impegno con tutti voi”

Le parole del CEO di RedBird ai canali ufficiali del club rossonero

Il Milan è passato a RedBird e Gerry Cardinale ha già espresso i suoi primi pensieri sulla sua nuova avventura con il club rossonero. Il CEO del fondo statunitense ha parlato a Milan tv e ha subito fatto importanti dichiarazioni.

Queste le sue parole: “E’ incredibile stimolante e la prima cosa che vorrei dire è che per me è un onore e un privilegio essere accolto nella famiglia del Milan, soprattutto dopo gli avvenimenti di settimana scorsa. Assistere a questo storico Scudetto mi ha dato la carica per abbracciare la storia di questo Club e far sì che abbia un futuro entusiasmante. Vorrei fare i miei complimenti ai giocatori, al club e a Elliott. Sento grande responsabilità”.

Cardinale ha aggiunto: “Ho capito cosa rappresenta questa squadra per la città, per i milanisti e per le persone di tutto il mondo. Sono italo-americano ed è come un ritorno a casa per me. nel mondo dello sport noi di RedBird abbiamo maturato un’esperienza importante lavorando con alcuni dei più grandi proprietari. Mi presento a Milano con grande umiltà e consapevole del mio ruolo. Vogliamo vincere e portare questa squadra a un livello ancora più alto, consono alla storia che è esposta qui al Museo. Quando osservi tutto questo ti accorgi di avere un grande compito. Userei le parole responsabilità, privilegio e onore”.

Ha poi chiuso: “Vorrei ringraziare i tifosi per averci accolto. Siamo consapevoli di avere del lavoro da fare e di essere buoni custodi del vostro club. Mi piace vincere e prenderò questo compito molto seriamente. A volte sono impaziente ma farò del mio meglio. Mi prendo l’impegno con tutti voi, di fare ciò che possiamo per vincere con onore e integrità. Forza Milan sempre!”.