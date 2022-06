Ibrahimovic non si accontenta, carica ancora i tifosi dopo lo Scudetto – VIDEO

Lo svedese ha postato un video su Instagram con alcune su immagini che ripercorrono la trionfale stagione

A 40 anni Zlatan Ibrahimovic è ancora vincente e riesce a portare a casa un incredibile scudetto con il Milan. L’attaccante svedese non si arrende mai e subito dopo il termine del campionato si è operato per recuperare al più presto.

Ovviamente la situazione non è semplice e lo stop sarà inevitabilmente lungo per lui, con lo spettro del ritiro sempre in agguato. Intanto però ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve video con le immagini che ripercorrono in qualche modo l’ultima stagione, fino alla conquista del titolo da parte dei rossoneri. Nella didascalia del video il messaggio di Ibra è “I talk, I walk” (Io parlo, io cammino).

All’interno del video invece ci sono alcune delle sue dichiarazioni più provocatorie e già passate alla storia, soprattutto riguardo la rivalità con l’Inter: “Secondo te quest’Inter è da scudetto? No.” oppure “Chi vince il campionato? Dove gioca Zlatan? Nel Milan. Allora il Milan”. Un video che dà la carica a tutti i tifosi rossoneri, che sperano davvero di rivederlo davvero ancora in campo a segnare e a difendere i loro colori. Così come gli hanno augurato i suoi compagni.

Tutti i discorsi sul suo futuro sono rimandati. Per ora Ibrahimovic deve capire se riuscirà a recuperare dal problema al ginocchio che lo ha perseguitato negli ultimi tempi. “Per continuare devo stare bene” aveva detto, il Milan gli aveva già proposto il rinnovo e non ha dubbi a puntare ancora su di lui. Oltre al suo contributo in campo, averlo nello spogliatoio è sempre stato fondamentale per la squadra in questi ultimi due anni.