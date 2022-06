Maldini è a Casa Milan: possibile incontro con Cardinale

Paolo Maldini è giunto proprio pochi minuti fa nella sede di Casa Milan, per discutere presumibilmente del suo futuro.

Nei giorni scorsi ha fatto rumore il discorso pubblico di Paolo Maldini, che ha affermato di sentirsi indispettito per la mancata chiamata del club riguardo al suo contratto.

Il direttore dell’area tecnica del Milan ha il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo. Idem per quanto riguarda il suo braccio destro Frederic Massara. Ma fino a oggi non erano giunte chiamate per parlare di prolungamento e continuare dunque il progetto sportivo assieme.

Oggi la possibile svolta; poco fa Maldini è giunto nella sede di Casa Milan. Possibile che l’ex capitano sia stato convocato per discutere proprio del suo rinnovo e del progetto futuro. Sono ore caldissime, vista la presenza di RedBird Capital in città.

🚨 Paolo Maldini arrives at Casa Milan

pic.twitter.com/x174LXHWvW — CHAMPIONS OF ITALY 🏆 (@MilanEye) June 1, 2022

Già oggi potrebbe arrivare l’ufficialità della cessione delle quote al fondo di Gerry Cardinale. Ed una delle prime mosse del futuro proprietario dovrebbe essere quella di blindare Maldini, una bandiera del Milan ed un dirigente esemplare. A breve si attendono novità in questo senso.