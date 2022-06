Milan, il messaggio di Botman: “Spero si chiuda presto”

Le rivelazioni in prima persona di Sven Botman, difensore olandese del Lille che è sempre più vicino ad un futuro in rossonero.

Sono parecchi mesi che il nome di Sven Botman è al centro delle cronache di calciomercato Milan. Il difensore olandese è indicato da più parti come l’obiettivo numero uno per la difesa rossonera.

Fin da gennaio, quando si pensava che il Milan potesse investire immediatamente su Botman come sostituto dell’infortunato Kjaer. Non se n’è fatto nulla, ma i rossoneri hanno portato avanti i dialoghi, incontrando a Casa Milan già a febbraio scorso l’entourage del classe 2000 in forza al Lille.

Inoltre i rapporti con i club sono ottimi da sempre, visti i recenti affari con Leao, Maignan e Djalò come protagonisti. Tutto sembrerebbe apparecchiato per il trasferimento di Botman al Milan, ma la trattativa sarà meno semplice del previsto. Intanto lo stesso calciatore olandese ha dato la sua versione sul proprio futuro.

La speranza di Botman: fare un passo avanti per la carriera

Oggi il quotidiano olandese Algemeen Dagblad ha riportato le dichiarazioni di Botman dal ritiro della sua Nazionale. Impossibile non parlare dell’immediato futuro professionale, dopo la buona stagione in forza al Lille ma i tanti rumors di mercato di cui è protagonista.

“L’ultima di campionato in Ligue 1 è stata la mia ultima partita con il Lille? Non lo so, ma forse direi di sì. La mia speranza è che presto possa fare un passo avanti per la mia carriera. L’eventuale trasferimento mi augura venga completato al più presto, preferibilmente prima dell’inizio della preparazione estiva”

Botman ha dunque le idee chiare. Addio al Lille ormai quasi certo e trasferimento da concretizzarsi prima di luglio, così da poter lavorare ed integrarsi al meglio con la sua futura squadra. Ma quale sarà il prossimo approdo del 22enne? Queste le ipotesi:

“Milan o Newcastle? So che entrambe sono interessate a me, ma non posso e non voglio dire di più. Quello che voglio è fare un passo in avanti, non vedo l’ora di giocare in un campionato affascinante e competitivo. Ma non sarà determinante solo il nome del club o della competizione, per prima cosa devo ricevere buone sensazioni”

Messaggio importante di Botman. Il Milan dovrà coglierlo il prima possibile, visto che i contatti sono avviati e non si attende altro che una sterzata alla trattativa. Occhio però all’offerta super del Newcastle: la squadra inglese, gestita dalla proprietà saudita, è pronta a fare follie per battere la concorrenza.