Pioli, fioretto rispettato: in bici da Parma al Passo della Cisa – FOTO

Il fioretto di mister Stefano Pioli, che aveva rivelato prima della fine del campionato. Il tecnico del Milan ha mantenuto il tutto.

Cosa non si fa per uno Scudetto. C’è chi è disposto a dipingersi i capelli, chi a digiunare e chi ancora si lancia in sfide davvero singolari per celebrare una vittoria del genere.

L’ultimo è il caso di Stefano Pioli. L’allenatore del Milan durante la corsa al titolo nazionale si era lanciato in una promessa, da attuare in caso di vittoria finale: “Se vinciamo lo Scudetto vado in bicicletta fino al Passo della Cisa“. Ogni promessa è debito per i gentiluomini come Pioli, il quale in queste ore si è lanciato nella sfida personale.

Come testimoniato sui social, mister Pioli ha compiuto la piccola impresa ciclistica. Ha percorso circa 62 km dalla sua città d’origine, Parma, fino al Passo della Cisa. Vale a dire il noto valico che divide l’appennino tosco-emiliano da quello ligure, che arriva ad un massimo di altezza superiore ai mille metri.

Una vera impresa, ma anche un must per gli appassionati di ciclismo come Pioli. Il quale si è munito di tuta e occhialoni da scalatore professionista ed è salito in sella alla sua bicicletta. Un percorso non lunghissimo, ma allo stesso tempo decisamente faticoso vista la ripida salita sul valico. Ma per lo Scudetto con il Milan si fa questo ed altro.